La Junta arrienda a Grupo de Incendios la nave Cylog de Navalcaballo

José Sosa Soria

La empresa soriana Grupo de Incendios-Sociedad Nuevas líneas de extinción ha cerrado un acuerdo con la consejería de Economía y Hacienda para el uso de la antigua nave Cylog ubicada en el polígono de Navalcaballo. La empresa pagará una renta mensual de 8.100 euros y tendrá una opción preferencial para asumir la propiedad del inmueble una vez que acabe el contrato que, en principio, está fijado para 20 años.

No es la primera vez que desde Economía y Hacienda buscan sacar rentabilidad a una inmueble en el que la Junta invirtió más de 7 millones de euros y que quedó infrautilizado tras el fiasco del proyecto Cylog de Almenar-Navalcaballo. El último procedimiento lanzado en el mes de abril se resolvió esta semana con la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden de adjudicación. «La Comisión de Contratación Patrimonial, en su reunión de 23 de mayo de 2025, propone la adjudicación del contrato a la Sociedad Nuevas Líneas de Extinción, S.L. por ser la única oferta presentada y cumplir las condiciones establecidas en el pliego de condiciones particulares, que rige el contrato, se expone.

La resolución llega tras la presentación de la documentación y expone la adjudicación del contrato citado a» la Sociedad Nuevas Líneas de Extinción, S.L. por una renta mensual de 8.100 euros (ocho mil cien euros), más el IVA correspondiente». Aunque la sociedad está ubicada en Madrid la firma está vinculada a la soriana Grupo de Incendios.

Según está establecido en el pliego de condiciones "el contrato de arrendamiento tendrá un plazo de duración de veinte años (20 años) contado a partir de la firma del contrato correspondiente».» Llegado el vencimiento pactado, si con una antelación mínima de tres meses, la arrendataria no hubiese solicitado expresamente la prórroga del mismo se dará por resuelto el contrato no cabiendo por tanto prórroga tácita» remarca. No obstante, si se hubiese solicitado por la arrendataria la prórroga del mismo, «la arrendadora podrá prorrogar el contrato de forma anual, hasta un máximo de diez años, siempre y cuando el arrendatario no manifieste por escrito, dentro de los tres meses anteriores a la finalización de cada prórroga, su intención de resolver el contrato». La prórroga se entenderá denegada si la arrendadora no manifiesta por escrito su conformidad en el plazo máximo de veinte días desde la solicitud formulada por la arrendataria, explica.

Cabe destacar que «la Junta de Castilla y León concede al arrendatario un derecho de opción de compra sobre el inmueble arrendado, como cuerpo cierto». El derecho de opción de compra se podrá ejercer a partir del inicio del sexto año a contar desde la fecha de inicio de la vigencia del contrato y «hasta la finalización del mismo o de cualquiera de sus prórrogas». El precio de la compraventa futura «se fija en 2.062.916 € , más los impuestos, cargas y tributos que según ley sean aplicables a la operación. Este precio es mínimo, pudiendo mejorarse al alza por los licitadores», según queda establecido en el pliego. El precio ofertado por el adjudicatario se actualizará anualmente, aplicando a la cuantía anterior, la variación porcentual experimentada por el IPC en un periodo de 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la actualización. La primera actualización se realizará en el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor del contrato. Del valor obtenido se detraerá el 100% del importe de la renta pagada si la opción de compra se ejercita en el año 6º, porcentaje que se reducirá un 5% cada año (100% para el 6º año; 95% para el 7º año; 90% para el 8º año; y así sucesivamente).

El fracaso del Cylog Almenar-Navalcaballo supuso que Soria sea la única provincia de la Comunidad que carece de enclave en la red Cylog de Castilla y León. En los últimos meses se ha intentado corregir la situación a través de la inclusión del polígono de Valcorba en la capital. El Ayuntamiento trasladó la petición, pero un informe de la red Cylog paralizó el procedimiento. Ahora se está a la espera de que la Junta elabore un informe , tal y como se ha comprometido, para analizar las necesidades para el desarrollo del CyLoG de Valcorba, así como de otros polos potenciales en la provincia de Soria.

Grupo de Incendios

El alquiler de la nave Cylog por parte de Grupo de Incendios se produce unos meses después de que, tal y como informara este medio, el grupo inversor catalán Abac Capital comprara la participación mayoritaria de la empresa soriana. Grupo de Incendios cuenta con una facturación de 35 millones de euros anuales. La noticia la desveló a conocer la gestora de capital privado, especializada en inversiones sostenibles en el segmento midmarket (empresas de tamaño intermedio), que de esta forma impulsará la expansión de uno de los grupos líderes en diseño, fabricación y distribución de sistemas de protección contra incendios.

Fundada en la década de 1980 y con sede en Soria, cuenta con una plantilla de un centenar de trabajadores y se ha consolidado como un referente en el diseño, fabricación y distribución de sistemas de protección activa contra incendios en la península ibérica. Su actividad abarca la producción y distribución de sistemas de extinción basados en agua, y, a través de Sistecoin, el diseño, fabricación y mantenimiento de sistemas automáticos de supresión del fuego mediante gases.