La CHD hunde el puente alternativo de San Esteban ya que «carece de sentido»

El proyecto de construcción de un puente alternativo en San Esteban de Gormaz quedó tocado tras la ‘espantada’ del Ministerio de Defensa y, ahora, queda prácticamente hundido de forma definitiva tras el rechazo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a conceder el permiso para acometer las obras. El organismo de cuenca considera que esa infraestructura «no es necesaria» recordando que la conexión y la movilidad del municipio están garantizadas por el puente medieval, reabierto a principios de mayo. El alcalde del municipio, Daniel García, al igual que ocurrió con la retirada de Defensa, se vio sorprendido ayer por la decisión y, a falta de «oficialidad», se limitó a lamentar la «nula colaboración» del Gobierno central.

En la jornada de ayer se celebró una reunión entre la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero la soriana María Jesús Lafuente, acompañada por la comisaria de Aguas, Diana Martín, y el director técnico, Carlos Galicia, con el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, José Manuel Jiménez Blázquez –responsable también del Somacyl–. Al término del encuentro desde el organismo de cuenca se lanzaba una nota de prensa en la que se informaba de las novedades sobre el puente alternativo de San Esteban de Gormaz.

En concreto, según siempre la CHD, se abordó «la solicitud de la Junta de Castilla y León para las obras de emergencia destinadas a la construcción de un puente provisional sobre el Duero en San Esteban». El organismo recuerda que esta infraestructura se planteó «como solución alternativa al puente medieval que quedó inhabilitado tras los daños por consecuencias de las avenidas del 10 de marzo». Dicha solicitud ha sido denegada «al considerar que la construcción de un puente provisional en estos momentos carece de sentido, ya que el puente medieval de la carretera N-110 volvió a entrar en servicio el pasado 7 de mayo, una vez finalizadas las obras de la primera fase de reparación».

Cabe apuntar que la decisión de la CHD llega también después de que se llevaran a cabo trabajos iniciales en la infraestructura. En previsión a la instalación de un puente provisional por parte de los pontoneros del Ejército, en unos terrenos privados cedidos por vecinos, se levantaron los apoyos sobre los que se construiría el puente.

El alcalde de San Esteban, Daniel García, aseguró ayer no saber nada del rechazo de la CHD al puente alternativo. «No sé nada de la supuesta denegación por parte de la CHD» aseguró a este medio recordando que «la Junta de Castilla y León quiere apoyar y seguir adelante con esa infraestructura». Para el regidor la problemática en torno a esta infraestructura tiene un responsable. «Intuyo que no le estará siendo fácil por la poca o nula colaboración por parte del Gobierno central». «Ahora no tiene sentido que diga algo que desconozco y que no soy la administración que gestiona el proyecto. Vamos a seguir peleando por la variante definitiva, sobre todo, para transporte pesado», resumió.

La ‘batalla’ por el puente de San Esteban arranca el 10 de marzo cuando los efectos de la borrasca Jana provocan avenidas que afectaron gravemente al puente medieval de la localidad. Desde ese momento queda cortado al tráfico tanto de peatones como de vehículos causando estragos en la comarca ya que había zonas prácticamente incomunicadas. Además, ante la inexistencia de otras alternativas trayectos de apenas 5 minutos se convirtieron en interminables travesías de 50 minutos.

Desde un primer momento el alcalde de San Esteban se puso al frente para reclamar tres cuestiones: el arreglo del puente medieval, una infraestructura alternativa y, a futuro, una variante que evitara, sobre todo, el paso por la estructura medieval del tráfico pesado.

En medio de la polémica, el 25 de marzo, tras los estudios pertinentes, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició las obras de reparación sobre el puente medieval de San Esteban con una inversión de 1,35 millones. Esta intervención establecía una primera fase de dos meses tras la que se podría recuperar el tráfico rodado y peatonal mientras continuaba la reparación del puente.

El Ayuntamiento de San Esteban no quedó conforme con esta intervención y continuó reclamando el puente alternativo y la variante definitiva. Dos semanas después, el 14 de abril, se anunciaba que la Junta y el Ministerio de Defensa iban a colaborar en la construcción de un puente alternativo. La infraestructura correría a cargo de la Junta, a través de Somacyl, y luego se terminaría con la intervención de los pontoneros. El coste estimado, unos 850.000 euros, impuestos incluidos.

De nuevo, arreció la polémica. Se iniciaron los trabajos del puente alternativo por una parte y por otra desde el Gobierno se cuestionaba la utilidad de esta obra cuando el puente medieval estaría operativo a principios de mayo. Así fue. El 7 de mayo los coches, y peatones, volvieron a cruzar el puente de los 16 ojos, no sin alguna crítica por parte de San Esteban que llegó a insinuar posibles problemas de seguridad.

Apenas 10 días más tarde, este medio adelantó la retirada de Defensa del puente alternativo dejando al alcalde «descolocado», según sus propias palabras. Aún así, el proyecto del puente alternativo siguió adelante, ya con la Junta como única administración implicada. A finales de mayo el Gobierno regional volvía a defender que había «justificación plena» para construir la infraestructura que estaría orientada al paso peatonal y como itinerario alternativo ante eventuales problemas en el medieval. Ahora, el veto de la CHD a la solicitud de la Junta parece enterrar de forma definitiva la opción de una pasarela alternativa.