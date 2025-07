El Ayuntamiento de Soria lanza 11 plazas de empleo público y 13 de Policía Local

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El concejal de Personal y Juventud del Ayuntamiento de Soria, Eder García, se hizo eco este jueves del contenido puesto sobre la mesa en la comisión de Personal del pasado martes donde se trasladó el informe sobre la tasa de reposición que habrá de regir la oferta pública de empleo para 2025. Un informe, derivado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, «que nos dice que podemos lanzar para 2025 un total de 11 plazas de empleo público».

Once plazas para las que el equipo de Gobierno ya tiene un organigrama perfilado pero que «será trasladado a los grupos políticos y a los sindicatos de cara a conocer las prioridades y necesidades en las mesas de negociación que se llevarán a cabo» y cuyo primer encuentro, avanzó el edil, será en el mes de julio dejando claro, además, que desde Personal no quieren dilatarlo mucho: «No vamos a estar un mes discutiendo sobre esas 11 plazas», aseguró.

Además de estas 11 plazas, destacó García, «la ley permite incorporar otras plazas en una oferta extraordinaria que vendrá justo después». Y avanzó: «Según nuestros cálculos, estaremos en disposición de poder lanzar hasta 13 plazas de Policía Local» explicando que «primero abriremos dentro de la Policía una fase de concurso para cubrir cuatro plazas de oficiales por lo que quedarán cuatro vacantes que se sumarán a las nueve plazas que podemos generar sumando 13 en total». Este proceso, recordó, «no depende solo del Ayuntamiento ya que dependemos también de las vacantes de la Academia de Ávila para la formación por lo que no va a ser una incorporación para pasado mañana, los plazos se dilatarán».

García avanzó, además, que «calculando y viendo la previsión de posibles bajas en la plantilla de Bomberos también es posible que incluyamos una o dos plazas de bombero a esta oferta extraordinaria».

Con respecto al proceso de estabilización en el Ayuntamiento de Soria, el responsable de la cartera de Personal apuntó que «hay varios procedimientos abiertos». En la primera fase, la de concurso (valoración de méritos) «hay 29 listas de admitidos y excluidos definitivas» que se publicarán hoy en el BOP. Falta una, la de arquitecto técnico, «que la persona que figura en primer lugar está de baja por lo que el proceso se publicará en breve esperando que el compañero se recupere cuanto antes», aseveró.

Además, explicó, «hay nueve procesos resueltos para nueve plazas» con propuesta de nombramiento por parte de los tribunales que son 1 responsable informático, 1 técnico de informática y transparencia, 1 asesor económico y laboral, 1 técnico de contabilidad, 1 oficial carpintero, 1 oficial de espacio escénico, 1 director de instalaciones deportivas -que está en el informe pero la persona ya está nombrada-, 1 operario de captura de animales y 1 ordenanza).

Por otra parte, en fase de valoración por parte de los tribunales «tenemos 6 plazas de trabajadora social, 4 plazas de oficial albañil y 1 de auxiliar administrativo en régimen de funcionario», enumeró García que destacó «tres nombramientos ya definitivos y que están incorporados como personal fijo» que son 1 técnico de informática y transparencia, 1 oficial carpintero y el director de instalaciones deportivas. En este punto, subrayó el concejal socialista, «hay que tener en cuenta, además, que se ha reforzado el departamento de Personal con dos administrativos».

Por otra parte, y respecto a la fase de concurso oposición «tenemos 7 procesos con 12 plazas en los que los tribunales se irán formando con la publicación de las listas para poder ir diseñando los exámenes y poniendo fechas por lo que esta fase nos llevará más tiempo pero llevamos buen ritmo esperando que el verano no signifique un parón muy significativo porque seguimos con buen ritmo en la estabilización», incidió el responsable del área de Personal.

Además, continuó, «tenemos en marcha diferentes procesos». Precisamente este jueves «se examinaron 49 personas» en el Palacio de la Audiencia «para la creación de una bolsa de empleo de técnico de la administración general». Esta bolsa, destacó García, «se crea en paralelo a las 4 plazas de funcionarios de carrera técnicos de administración general que están puestas en marcha ya dentro de la oferta de empleo público de 2024». Sin olvidar que «tenemos en marcha el examen que previsiblemente será en septiembre del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de la oferta de 2023 y desde el departamento se está trabajando en la elaboración de todas aquellas bases específicas que quedan de las ofertas de empleo para poder liquidarlas». En este sentido, «lo más atractivo es que por fin con la incorporación presumible en la oferta de 2025 de administrativos se pueda realizar un solo proceso para cubrir todas las plazas de administrativo que son 9 plazas de funcionarios de carrera de 2023, 2024 y 2025».

Además, añadió, «contamos también con incorporaciones de personal nuevo». En la estabilización «en muchos casos se estabilizan las personas que ocupaban determinadas plazas pero no es creación de plazas nuevas ni incorporación de personas nuevas». En este sentido, avanzó, «ya tenemos la concesión de la Junta de Castilla y León de la subvención por la que se incorporan 10 personas al Ayuntamiento de Soria con una selección a través del Servicio Público de Empleo (1 técnico de Cultura, 1 técnico de Igualdad, 3 administrativos y 5 peones) esperando que se incorporen en agosto».

Sumando que «estamos esperando la resolución de otras 4 personas menores de 30 años en situación de garantía juvenil que serán 3 peones y 1 administrativo».

Además, a todo ello «hay que sumar tres procesos selectivos que hacemos por nuestra cuenta para poder sustituir piezas clave en este Ayuntamiento que se encuentran en situación de baja o de excedencia que son un ingeniero superior Industrial, un ingeniero técnico Industrial y un arquitecto técnico», enumeró García.

Con este escenario, «estamos hablando de la incorporación de 17 personas nuevas» para trabajar en el Ayuntamiento de Soria «sumadas a las 11 plazas de la oferta de empleo público y a los 13 puestos de Policía arroja una idea del intenso ritmo de trabajo que se está realizando desde el departamento de Personal donde empezamos a ver frutos», concluyó.