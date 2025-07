CCOO denuncia carencias en la vigilancia de incendios forestales a pesar de los avisos por tormenta y viento

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El sindicato CCOO ha denunciado las condiciones del servicio de vigilancia y extinción de incendios forestales en Soria. El colectivo pone el foco como ejemplo en el pasado fin de semana y las carencias detectadas, especialmente teniendo en cuenta los avisos por tormentas con aparato eléctrico y fuertes vientos.

Según traslada el sindicato, desde que comenzó la campaña de incendios el pasado 12 de junio, "en Soria solo están cubiertas dos tercios de las 31 torretas de vigilancia que hay en la provincia. Esta falta de dotación también se detecta en las autobombas, porque de las 12 que existen, 4 no tienen dotación completa y de las 2 nocturnas, solo hay una en activo".

Siempre en palabras de CCOO, "a esta falta de recursos, de la que es responsable la Junta de Castilla y León, hay que añadir que durante el pasado fin de semana, con una previsión meteorológica de riesgo con previsión de tormentas eléctricas y fuertes vientos, hiciera que la provincia se encontrara en una situación de peligro".

El delegado de CCOO en el servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Alfredo Carmena, denuncia que "a pesar de que había una alerta de Protección Civil de tormenta con carga eléctrica, el sistema de incendios era muy deficiente". De hecho califica el dispositivo de "totalmente insuficiente".

Además "se cayó el sistema de cámaras de vigilancia, para el que no había personal para visualizarlas ni escuchar las emisoras". CCOO exige a la Junta de Castilla y León que esta situación no vuelva a repetirse. Ante el peligro de una previsión meteorológico de tormenta con aparato eléctrico, el sistema de cámaras de vigilancia dejó de funcionar, “porque se cayó la red”, sin que la Junta lo restituyera, y además no había personal “ni para visualizar las cámaras, ni tampoco para escuchar las emisoras”.

Desde CCOO se advierte que, “con el verano recién comenzado y la posibilidad de que se repitan estas condiciones de riesgo, es urgente que la Junta de Castilla y León tome medidas inmediatas para asegurar una dotación completa de medios y personal, y evitar que Soria vuelva a estar expuesta a situaciones tan peligrosas”.

El sindicato CCOO exige a las autoridades que refuercen los recursos técnicos y humanos en la provincia para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de la población, y que se cumpla la normativa vigente en materia de prevención y lucha contra incendios forestales.