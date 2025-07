Soria lleva ya 69.000 hectáreas siniestradas por pedrisco y marca el récord

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Junio ha dejado 55.000 hectáreas arrasadas en Soria por fenómenos tormentosos, pero julio no se está quedando atrás, con algo más de 7.500 hectáreas siniestradas durante los días 3, 4 y 5 de julio, de modo que la cifra por pedrisco se eleva en la provincia en lo que va de año a 69.000 hectáreas.

La evaluación de daños se ha incrementado semana a semana una vez se acerca el cierre de campaña y también el despliegue de peritos. Del total de 330 a nivel nacional, 37 de ellos están en la provincia de Soria, tras incrementarse en las últimas semanas, lo que supone más del 10% del total, según indican fuentes de Agroseguro.

Con estos datos se confirma que el año 2025 sí es el ejercicio con mayor presencia de tormentas de pedrisco en Soria de los últimos años, y probablemente uno de los mayores de la historia. No será un año récord de superficie siniestrada porque los ejercicios de sequía de 2017, 2022, 2023 están muy por encima, llegando incluso a las 250.000 hectáreas siniestradas, pero con 69.000 hectáreas da buena muestra de la grave presencia del pedrisco en Soria.

Y es que es cuatro veces más de la superficie afectada por las tormentas hace diez años, con 16.897 hectáreas. El año de menos riesgo fue 2022 con apenas 3.502 hectáreas arrasadas. Después de 2025 le siguen 2023 y 2021 en el ‘podio’ de los peores años, con 56.804 y 55.718 hectáreas, respectivamente. Y el año pasado 19.700 hectáreas, una tercera parte.

El conjunto de los siniestros en Soria durante el primer semestre se eleva hasta las 62.741 hectáreas arrasadas, con 2.165 registros agrícolas. Además, Agroseguro ha gestionado otros 5.167 partes pecuarios de enero a junio, en su mayoría siniestros de retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones.

De ese total, por riesgo, la mayor parte de la superficie siniestrada corresponde a los daños provocados por los frentes tormentosos, tales como pedrisco, lluvia, viento, que se elevan hasta las 61.531 hectáreas arrasadas. El resto, corresponde al resto de riesgos habituales en el campo y muy puntuales, como algún daño puntual por helada o por no haber recibido un aporte suficiente de agua, daños provocados por fauna silvestre.

Así, los herbáceos suman 62.071 hectáreas siniestradas, algo más del 98% a causa de las tormentas. Además, el pedrisco también ha dejado algún daño puntual en viñedo, que asciende 216 hectáreas, industriales no textiles, principalmente remolacha, con 157 hectáreas, cultivos hortícolas, forrajeros, planta viva o en cereza.

Por fecha, las tormentas respetaron a los agricultores sorianos durante las primeras semanas del año, mientras que en marzo y abril hicieron presencia de manera leve y localizada. A partir del 2 de mayo, cuando se recibieron partes de 2.349 hectáreas, las tormentas hicieron acto de presencia de manera frecuente, especialmente la del 2 al 3 de junio, con 23.500 hectáreas, y la del 10 y 11 junio, con otras 22.600 hectáreas. Cifras que concluyen que junio ha sido muy tormentoso; Agroseguro ha recibido 55.260 hectáreas siniestradas por pedrisco en Soria.

Respecto al aseguramiento en Soria, la campaña actual de cereal de invierno, cuya presencia es mayoritaria en la región y la provincia, y cuyo periodo de aseguramiento está cerrado, ha marcado cifras muy positivas. La superficie asegurada de cereal de invierno en el caso de Soria suma 194.507 hectáreas en la campaña actual, lo que supone un incremento del 15% con respecto a la campaña anterior, que fueron 168.386 hectáreas.

De ese total asegurado, un 95%, casi 186.000 hectáreas, se aseguraron en los módulos de otoño, los que incluyen las coberturas más completas. El resto, se han protegido en las opciones de primavera y que entre otros riesgos incluyen los daños por pedrisco. La producción también marca un crecimiento importante. En Soria, la producción asegurada son 762.679 toneladas, un 24% más que en la campaña anterior, 611.650 toneladas.

Supone la mayor parte de la producción asegurada en Soria por todos los cultivos, que supera las 825.000 toneladas, y con un capital de 175 millones de euros.

Agroseguro considera unas cifras muy positivas, ya que la implantación de los cultivos herbáceos en España ronda un 70% y en Castilla y León, en el 80%, pero en el caso de Soria es incluso superior, que no para de crecer año a año, impulsada por la actual realidad climática. Los cerealistas sorianos aseguran mayoritariamente cada año y lo hacen en otoño, con los módulos más completos, y, además, en campañas con inviernos y primaveras favorables -sin heladas significativas y una pluviometría adecuada completan las cifras buenas de aseguramiento con las opciones de los módulos de primavera.

No obstante, cabe señalar que todavía quedan en Soria fechas importantes de contratación para aquellas explotaciones que no hayan sufrido siniestro y que aún no cuentan con póliza. Tienen margen para realizar el aseguramiento tanto el cereal de primavera hasta el 31 de julio.

Para el girasol la finalización del aseguramiento es el 15 de julio, y en el caso de tener que ampliar lo inicialmente garantizado, el módulo complementario se extiende hasta el 31 de julio.

El plazo de aseguramiento para el viñedo también ha finalizado con 914 hectáreas protegidas en Soria, lo que supone un 15% más que en la campaña anterior. La producción va en la misma línea, ya que se ha situado en 5.187 toneladas, un 10% más.

Cabe recordar que el Plan 2025 de seguros pecuarios se inició el pasado 1 de junio, y por tanto el Plan 2024 también ha finalizado hace pocas semanas, dando cobertura a 1,71 millones de animales asegurados, un aumento del 7% respecto al plan anterior.

Por tanto, el aseguramiento en Soria avanza durante este año en cifras positivas, una noticia buena para el sector primario ante una meteorología tan complicada como la actual.