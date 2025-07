Estas son las reacciones al estudio sobre la Soria-Castejón

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Como un jarro de agua fría han recibido los agentes sociales la propuesta del estudio sobre la línea Soria-Castejón que desaconseja su reapertura por falta de viabilidad. Una infraestructura que anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace ya más de siete años, y reivindicada desde la Red SSPA contra la despoblación en la que están Soria, Teruel y Cuenca, que ponía la ilusión en reubicar a la provincia en el mapa ferroviario del futuro porque iba a conectar Torralba con la Madrid-Barcelona. Ahora hay que esperar al nuevo informe, ya adjudicado, y ver las alternativas que presenta.

MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ: “Para esta conclusión no hacía falta esperar tres años”

Para la directora general de FOES, María Ángeles Fernández, las conclusiones del estudio le parecen «frustrantes e indignantes», dado que no hace falta tres años de informe para que las consultoras digan que la Soria-Castejón no es rentable. «No tengo palabras porque llevamos esperando desde 2022 un estudio que es crucial para la provincia porque es ahora cuando se están decidiendo todas las inversiones ferroviarias».

Fernández adelantó que FOES ya ha solicitado el informe al Ministerio para estudiarlo detenidamente. «Una vez que lo veamos en profundidad sacaremos nuestras conclusiones, pero queremos ver si las consultoras han estudiado la línea en solitario o en su conjunto, queremos ver a quién han preguntado sobre la demanda de transporte de mercancías porque nos consta que en Soria hay mucha necesidad».

A su juicio, «resulta especialmente llamativo que el informe de una consultora aconseje la inversión de esas actuaciones porque los estudios deben ser objetivos».

Sin olvidar «cuestiones que son normativas porque la Red Europea reconoce la importancia estratégica de la Soria-Castejón, con lo que nos sorprende que esto se ignore».

Adelantó que FOES va a plantear «actuaciones, que no van a ser leves. Esto no tiene un pase. Llevamos esperando desde el año 2022 y lo único que ha hecho el Gobierno es mantenernos como interesados para luego esto, que no es otra cosa que retrasar las inversiones en Soria. ¿Cuántas décadas más tenemos que esperar para tener una conexión básica y necesaria por tren? Europa nos señala como un nodo que hay que conectar pero desde el Gobierno luego no se da ni un paso».

ALBERTO SANTAMARÍA: “No se tiene que tener en cuenta como una línea sólo para Soria”

El presidente de la Cámara de Comercio de Soria, Alberto Santamaría, confía en que el Gobierno central decidiera desechar el estudio sobre la Soria-Castejón precisamente porque las consultoras aconsejaban desistir en la reapertura de la línea férrea por falta de viabilidad, dado que se debían aplicar criterios de cohesión territorial y despoblación, y por ello encargó un nuevo informe. «Soria representa el 0,2% del PIB de todo el país, de modo que nunca saldría favorable una infraestructura para la provincia, y cada vez habría más brecha territorial».

Santamaría insiste en que si sólo se tuvieran en cuenta los criterios económicos no se realizaría ni ésta ni ninguna otra inversión. Además cree que no se tiene que plantear como una línea local, sino como una parte de toda una red ferroviaria que interconexiona todos los territorios. Y dentro de esa red se le abriría la posibilidad de exportar a las empresas sorianas.

En este sentido, recordó que Bruselas va a aplicar penalizaciones a aquellas firmas que no compensen la huella de carbono, y ahí las empresas sorianas tienen el mismo derecho que el resto de poder llevar sus producciones en tren.

Por todo ello, aseguró que «se trata de voluntad política, más que de otra cosa» porque «hay mil motivos para que la Soria-Castejón sea una realidad; sólo hay que empujar más y todos a una».

LUIS REY: “Hay una clara voluntad política para que salga adelante”

El secretario provincial del PSOE de Soria, Luis Rey, aseguró que el PSOE se anticipó al Gobierno porque cerró el expediente antes de que se tramitara, evitando así que se desestimara y por eso encargó otro estudio en el que se incorporaran otras características como la conexión con Madrid, y otros nuevos tránsitos que viabilidad a la Soria-Castejón con alternativas positivas porque hay voluntad política de que salga el proyecto adelante. Considera además que el informe analiza la Soria-Castejón con una inversión muy elevada y con datos muy escasos sobre el tráfico de mercancías: «Llama la atención que no haya ninguna empresa que diga que podría utilizar el tren». Insistió en que si no hubiera habido voluntad política se habría determinado el carácter negativo y Soria se habría quedado sin proyecto.

BENITO SERRANO: “No se puede invertir por número de habitantes ni por votos”

Para el presidente del PP en Soria, Benito Serrano, lo que ha hecho el PSOE a su juicio «es muy sencillo: Nos han hecho un estudio de viabilidad, nos han encargado otro, habían escondido el anterior y ahora encargan otro a ver si pasan las elecciones y le cargamos el mochuelo al que vengan detrás. Como en el rugby, patada para adelante y se lo dejamos al que venga». Serrano cree que «tendrían que ser mucho más valientes y decir esto es lo que nos cuesta porque no se puede invertir ni por razón de número de habitantes ni por razón de votos. No voy a esperar nada del PSOE en un día en el que están negociando en Barcelona el dinero de todos los españoles para repartirlo de forma muy insolidaria. Si el PSOE ha quedado para este tipo de repartos poco vamos a esperar y se acentuarán este tipo de repartos».

ÁNGEL CEÑA: “Los servicios públicos solo tienen que ser rentables socialmente”

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, en primer lugar lamentó la falta de transparencia por parte del Gobierno a la hora de facilitar el estudio, y que sólo sea accesible bajo petición: «Quiero conocer los 20 folios del informe para valorar. Pero, vamos, tenemos claro que no se puede pensar en infraestructuras si sólo se tienen en cuenta los términos de rentabilidad económica y en base a unas encuestas de posibles viajeros que no sabemos cómo se han hecho».

Así, Ceña puso como ejemplos otras obras que no son rentables, pero que el Gobierno las ha acometido, como el túnel de Pajares, que costó unos 4.000 o 5.000 millones. «El AVE en general no es rentable, pero es que los servicios públicos no tienen por qué serlo; sólo tienen que ser rentables socialmente». A su juicio, «dejar a una provincia absolutamente abandonada desde el punto de vista ferroviario no tiene sentido y debería revertirse». Tampoco entiende el presupuesto, dado que el proyecto del AVE de Vitoria a Burgos, con una doble vía electrificada y de alta velocidad se ha estimado en 1.400 millones y para acometer la obra se tiene que salvar una dificultad orográfica importante. «Son cálculos que no son correctos o que en todo caso deberían justificarse bastante mejor».

Desde luego tiene claro que «el informe no se ajusta a la realidad de la provincia de Soria y es perfectamente rebatible; porque en todo caso la rentabilidad tiene que ser social».

Insistió en que Soria Ya va a pedir a Transparencia el estudio, porque de momento no está publicado en ningún sitio y sólo está accesible bajo petición.

JUAN MANUEL PEÑA: “Es el corredor perfecto para enlazar distintos territorios”

El secretario general del UGT Soria, Juan Manuel Peña, sostuvo ayer que la Soria-Castejón es una infraestructura necesaria para la provincia porque es un territorio que ocupa una posición central en el país, sin olvidar que es el corredor perfecto para el desplazamiento de mercancías y podría permitir enlazar diferentes partes del territorio nacional. «El sindicato apoya todo tipo de inversiones a favor en la provincia de Soria, sean del tipo que sea para que favorezcan la fijación de población y de empresas». Por ello, aseguró que UGT queda a la espera del segundo informe para ver qué conclusiones saca.