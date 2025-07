Nuevo derrumbe en el puente de San Esteban aunque no afecta a la estructura

Publicado por Milagros Hervada / Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Otra vez el puente medieval de San Esteban de Gormaz vuelve a concentrar las miradas y la confrontación política. Ayer se derrumbó parte del tajamar en el que se centran actualmente los trabajos de rehabilitación del viaducto, en la denominada segunda fase, después de concluida la primera intervención realizada también por el Ministerio de Transportes y que permitió abrirlo de nuevo al tráfico en mayo pasado tras los destrozos de las tormentas de marzo. «La estructura está intacta y no hay problemas de seguridad», destacó el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, por eso no ha sido necesario cortar el tráfico y el paso se realiza con normalidad. Latorre achacó lo ocurrido a la dosificación de la cal que se está empleando para revestir el tajar y posiblemente también a las altas temperaturas que han impedido que fragüe como debiera.

Fuentes del Ministerio de Transportes informaron de que el desprendimiento de la mampostería del tajamar ha afectado a un elemento ornamental que no influye en la estructura. «La estructura no se ha visto afectada en absoluto por esta situación», recalcó el Ministerio, matizando que la movilidad rodada y peatonal tampoco han resultado condicionadas, «siguen en servicio con total y absoluta normalidad».

Avanzaron que ya se ha reprogramado la actuación para reparar este elemento ornamental sin afectar a los plazos previstos de la obra.

En ese sentido incidió el subdelegado al señalar que lo que ayer sufrió el derrumbe no afecta a la estructura ya que se trata del revestimiento del tajamar, que es la parte que se agrega a las pilas de los puentes, en forma curva, de manera que pueda cortar el agua de la corriente y repartirla con igualdad a los vanos de ambos lados. «Se ha caído la parte de revestimiento de mampostería, es como desnudar un cuerpo, y volverá a vestirse», señaló Latorre, quien insistió en que la estructura del tajamar, ya reforzada en la primera fase de obras, no se ha visto afectada, únicamente los trabajos de albañilería.

No piensa lo mismo el alcalde de San Esteban de Gormaz, Daniel García, que siempre ha defendido que el puente medieval no es suficiente y que debe construirse uno provisional, en otra zona del río, el que comenzó a construir la Junta de Castilla y León pero tumbó la Confederación Hidrográfica del Duero por no considerarlo necesario al existir el viaducto medieval, que ayer volvió a ser noticia.

El regidor exigió «responsabilidades» por lo sucedido. «Tenemos un puente que es inestable, estamos sufriendo las consecuencias de obras mal ejecutadas», afirmó García, quien calificó de «colmo» de la situación el hundimiento del tajamar que se estaba reparando, «que muestra un fallo en la ejecución de la obra y una preocupación elevada para nuestros vecinos».

Según indicó, el nuevo desprendimiento en el tajamar vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una alternativa vial para la localidad. El alcalde mostró su preocupación por la falta de soluciones a largo plazo. Advirtió de que el Ayuntamiento está dispuesto a llevar el caso a instancias europeas. «Acabaremos en Bruselas y denunciaremos por privación de derechos y libertades a los ciudadanos. Espero que se lo replanteen a nivel de Subdelegación, Delegación, Ministerio de Transportes o a quien competa», enfatizó. De hecho, anunció la convocatoria de una concentración la semana próxima «para exigir lo que es de justicia para nuestro municipio», resaltó.

Como ha venido haciendo desde que el 10 de marzo el temporal de lluvia y nieve provocó el hundimiento de parte del puente medieval, por el que pasa la N-110, que conecta con Segovia, García insistió en la necesidad de construir una variante que garantice la conectividad de la comarca, especialmente en momentos clave como la campaña agrícola. «Los agricultores no pueden pasar con las cosechadoras por el puente y tienen que subirse a las aceras», señaló.

Asimismo, lamentó la reciente resolución desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) sobre la posibilidad de construir un puente alternativo. «Espero que se lo replanteen, viendo cómo es la circulación y los atascos que se producen en el puente cada día y que provocan cortes en muchas de las ocasiones de más de media hora», concluyó.

El Ministerio de Transporte y Movilidad invirtió dos millones de euros en la rehabilitación de la primera fase, a la que ha seguido una segunda en la que se está trabajando actualmente en la base del puente. El tráfico rodado se abrió el 7 de mayo, 45 días desde que comenzó la primera intervención de reforma del viaducto.