Uno de cada cuatro jubilados que cobran el complemento de maternidad es hombre

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

En menos de año y medio son 584 los hombres jubilados entre enero 2016 y febrero de 2021 que son beneficiarios del complemento de maternidad en las pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social, una medida que el Gobierno central al principio sólo aplicó a las mujeres, pero que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que era discriminatoria y se puede reclamar desde febrero de 2024, cuando el Tribunal Supremo obligó también a reconocerlo a los varones.

Así, la Seguridad Social ha actualizado las pensiones de estos 584 sorianos que cobran el complemento, de un total de 2.263 beneficiarios a día de hoy en la provincia, lo que supone que el 25% son varones. A su vez son ya casi el 15% del total de los jubilados en Soria, 15.820.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el complemento de maternidad en las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social que aplicó el Ejecutivo desde 2016 hasta 2021 era una medida discriminatoria y contraria a la Directiva Europea en materia de igualdad, dado que excluía a los hombres en situaciones comparables a las de las mujeres, y obligó a España a modificar la normativa. Pero hay que reclamarlo de manera individual y no todos los ciudadanos conocen la tramitación que hay que seguir. No obstante, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo el Gobierno ha actualizado 282 pensiones con el complemento de maternidad, casi el doble de las que había hasta febrero de 2024, 302. Y se espera que la cifra se incremente en los próximos meses con los requerimientos que hay ya efectuados porque el Supremo señala que su reclamación no prescribe. De hecho, son muchos los abogados y los asesores que están informando a sus clientes sobre los pasos a seguir. Pero además, el beneficiario no sólo recibe el reconocimiento del complemento y su aplicación en la pensión desde ese mismo momento, sino que la Seguridad Social le tiene que abonar con carácter retroactivo el importe correspondiente desde la fecha de su jubilación, más los intereses. A modo de ejemplo, en una pensión media de 1.500 euros, por dos hijos le corresponden 75 euros al mes, y si se jubiló en el año 2018, las arcas públicas del Estado le deben 5.400 euros más los intereses por los atrasos.

En Soria el complemento por maternidad lo cobran en estos momentos 2.263 jubilados, a una media de 80,29 euros al mes. Son 1.324 beneficiarios por dos hijos, que perciben el complemento del 5%, otros 627 por tres hijos, con el complemento del 10%, y 312 con cuatro o más hijos, con el 15%. Los 584 hombres reciben un ‘extra’ medio de 99,18 euros al mes. De ellos, 407 por dos hijos, 147 por tres, y 30 por cuatro o más hijos.

Este complemento de maternidad va dirigido a hombres que tengan reconocida una pensión contributiva por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que sean padres de, al menos dos hijos, pero no lo reconoce de oficio, de modo que el beneficiario debe solicitarlo expresamente. Además, hasta hace un año y medio, el INSS se lo denegaba a aquellos pensionistas que lo solicitaban cinco años después de haber empezado a cobrar su pensión, basándose en que al haber pasado más de cinco años su derecho estaba prescrito y obligaban a los interesados a seguir recurriendo y pleiteando para hacer valer sus derechos. Pero el Supremo determinó con su sentencia que la solicitud del complemento de maternidad no prescribe, y, siempre que se cumplan los requisitos, se debe entender reclamada en plazo.

Eso sí, la pensión reconocida por el INSS debe estar concedida entre el 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero de 2021. En ese periodo es en el que estuvo vigente el complemento de maternidad incluido en el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social. A partir del 4 de febrero de 2021, el Gobierno aprobó una nueva ley (Real Decreto-ley 3/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género), por la que se sustituyó el complemento de maternidad por el de reducción de la brecha de género en el que ya se equiparaba el derecho de hombres y mujeres por igual.

Además, en mayo de 2023 el Tribunal Supremo determinó que el complemento puede ser disfrutado, de forma simultánea, por los dos progenitores de los descendientes, siempre cumpliéndose los requisitos previstos. La cuantía del formalmente conocido como complemento de maternidad por aportación demográfica era del 5% de la pensión pública en el caso de tener dos hijos, del 10% en el caso de tener tres, y del 15% en el caso de tener cuatro o más. Pero hay que tener en cuenta que para los padres que han resultado discriminados por la ley el Supremo ha fijado una indemnización de 1.800 euros, lo que eleva la cuantía a percibir en caso de que se solicite ahora.

Después, el Gobierno modificó este complemento y empezó a aplicar desde febrero de 2021 el denominado de brecha de género. Son otros 2.189 jubilados en Soria los que reciben este complemento desde entonces. Si se suma al de maternidad son 4.452 los beneficiarios de estos complementos, de modo que son 689 los hombres jubilados beneficiarios, apenas el 5% .

En este caso según indica la Seguridad Social son hombres y mujeres que sean personas beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad a partir del 4 de febrero de 2021 y que hayan tenido uno o más descendientes. Para que los hombres tengan derecho al complemento deberán acreditar una pensión de viudedad por fallecimiento del otro progenitor por los hijos o hijas en común, siempre que alguno de ellos tenga derecho a percibir una pensión de orfandad. O también causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, eso sí con condiciones en las fechas y en los días de cotización.

Cabe señalar que el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género sustituye al complemento por maternidad por aportación demográfica por un complemento dirigido a la reducción de la brecha de género, con el que se perseguía reparar el perjuicio que han sufrido a lo largo de su carrera profesional las mujeres por asumir un papel principal en la tarea de los cuidados de los hijos que se proyecta en el ámbito de las pensiones.

El percibo del complemento es incompatible con la percepción de este complemento por el otro progenitor, por los mismos hijos o hijas.

En el supuesto de que los progenitores sean dos mujeres, se reconocerá a la que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

En el supuesto de que los progenitores sean una mujer y un hombre que cumpla con los requisitos anteriormente señalados, podrá percibirlo el hombre si la suma de las cuantías de sus pensiones reconocidas es inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

Si los dos progenitores son hombres, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma de menor cuantía.