«Soria generará 500 megavatios más de eólica en 2030 y podrán llegar empresas»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La asignatura pendiente en Soria es atraer consumidores industriales intensivos en electricidad, sostiene Javier Gracia, director del Área de Empresas Participadas de Caja Rural de Soria y presidente de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, Apecyl. Para conseguirlo todavía hay exámenes que aprobar como el aumento de las redes de evacuación, responsabilidad del Gobierno, que junto a la repotenciación de los parques eólicos en la provincia, supondría crecer en capacidad de generación. Gracia espera, y no es un brindis al sol, que la provincia llegue a los 2.800 megavatios instalados de eólica, 500 más que ahora, lo que permitirá garantizar la instalación de nuevas empresas y que crezcan las existentes.

Pregunta. Radiografía del sector eólico en la provincia.

Respuesta. Somos la segunda provincia con más potencia eólica instalada detrás de Burgos. Históricamente la que más hasta que nos adelantó Burgos. Soria fue la provincia donde se construyó el primer parque eólico de Castilla y León y seguirá siendo una provincia con una enorme producción de energía eólica, porque tiene un recurso eólico importante. Y también Soria es la primera iniciativa de Castilla y León sobre el reacondicionamiento de aerogeneradores completos y el primer lugar donde se impartió la FP especifica sobre mantenimiento de energía renovable. La Facultad de Agrarias tuvo la iniciativa de incorporar el ámbito de la energía a todo lo que son estudios agrícolas y forestales. Y Soria tiene una iniciativa, Girawind, con la que estamos súper ilusionados para reacondicionar aerogeneradores. Porque va a ser una industria muy importante, muy potente, aunque vaya retrasada, a la hora de posicionar nuestra provincia en el global de las energías renovables. Hemos sido pioneros en muchas cosas.

P. ¿Y el futuro que se nos avecina cómo va a ser?

R. Complejo, porque aparecen agentes económicos que antes no existían. Fondos de inversión que se van a sumar a los inversores tradicionales. O sea, tenemos inversores locales, como son todos los parques eólicos que hace la Caja Rural de Soria, tenemos los tradicionales como son las eléctricas, y tenemos los nuevos que están liderados por fondos de inversión. Son nuevos perfiles a los que hay que enseñar y marcar las reglas del juego. Porque en todo el ámbito de las energías renovables hoy hay una nueva preocupación constante, y es el beneficio socioeconómico para la zona donde se ubican los aerogeneradores. Otra cosa en la que hemos sido pioneros es en el modelo de trabajo con una mancomunidad de ayuntamientos. El de Tierras Altas de Soria ya forma parte, desde mayo de 2025, como un ejemplo académico en el máster de energías renovables de la Politécnica de Madrid. Aquí, el que haya beneficios socioeconómicos por cómo ha sido la Caja Rural de Soria, lo consideramos algo natural, pero no está sucediendo en otros sitios, por eso ya es un motivo para tener presencia en los estudios universitarios, para que sea siempre tenido en cuenta. Este aspecto ha venido acompañado de un aumento del volumen de potencia instalada que permite decir que ya estamos en capacidad de seleccionar con quién quiero entenderme a la hora de poner un parque eólico. Y esto lo explicamos como Caja Rural de Soria en el Máster de la Politécnica de Madrid.

P. Hablaba del volumen de potencia instalada que va aumentando. ¿Esa es la tendencia?

R. En este momento los primeros parques eólicos que se construyeron en la provincia y en Castilla y León ya llegan al final de su vida útil. Aunque no hace falta tampoco llegar a eso, sustituidos por aerogeneradores que generan, con la misma capacidad de evacuación, un 30% o un 35% más, y con unos costes de explotación que se reducen por cinco, pues empiezan a ser interesantes. A pesar de que los aerogeneradores son un 30% más caros y que en una inversión total del parque podemos irnos a un 35-40% de costes mayores en los últimos cinco años a causa de los sobrecostes en cable, hormigón, hierro... Estamos en un escenario en el que podemos aumentar la generación eléctrica en España sencillamente sustituyendo las turbinas y en el que el Gobierno central está aumentando capacidades de evacuación.

P.Y ese 30% que mejora las nuevas turbinas se produce de forma automática en cuanto se renuevan.

R.Con la capacidad actual de evacuación podemos llegar a un 30% más de generación, solo con un cambio de turbina. Y adicionalmente a eso, se está aumentando la capacidad de la red para absorber las nuevas generaciones de energía eléctrica. Hay un dato que nos tiene que hacer pensar mucho en que algo estamos haciendo muy mal. Hoy sólo podemos atender un 20% de aumento de consumo eléctrico de la actualización industrial o las nuevas industrias que vienen a España. Hay muchas industrias que requieren aumento de suministro de electricidad.

P.Aquí en Soria un ejemplo es la empresa Agrocare para producción de tomates que señala que no puede instalarse por falta de suministro.

P.Viendo el global de la península Ibérica, nosotros, con estos cambios, solo seríamos capaces de mejorar o de poder suministrar al 20% de las nuevas peticiones. Luego, si sólo hablamos de potencia instalada, nos estamos autoengañando. Confundiendo la potencia instalada con la capacidad de generación. Si nos dejamos de politizar, si le ponemos un poco de tranquilidad al análisis de los datos de precio de electricidad podemos ver que España es más atractiva porque su electricidad es más barata. Y procede en una gran parte de las energías renovables, que son tecnología nacional en el sector eólico. Los aerogeneradores que podemos poner en Castilla y León se pueden fabricar en Ágreda, Lerma y León. No hace falta importar nada. Pues esa es una de las líneas de trabajo que deberíamos de marcar. Vamos a ser capaces de coordinar esfuerzos políticos de comunidades autónomas y de Gobierno central y hasta de la UE para esas infraestructuras que faltan, para que haya una capacidad de atender una demanda que ya existe de forma inmediata. Porque esos inversores no van a esperar. Y esa demanda eléctrica no hace falta que venga a pedirla un capital extranjero. Nosotros mismos, en nuestra electrificación industrial estamos siendo cada vez más electrointensivos.

P.Las redes que existen en Soria tienen escasa capacidad para suministrar.

R.La energía que se produce aquí, mucha, se va al resto de España. ¿Qué tenemos que hacer en Soria? Hay que coordinar los esfuerzos de las administraciones locales, autonómicas y del Estado para que las infraestructuras eléctricas tengan prioridad al margen de colores políticos y de intereses particulares. Existe ya la capacidad en el país como para priorizar eso, y además va a venir una directiva comunitaria que lo va a obligar a hacer y nos vamos a dejar de tonterías y de expedientes parados y de politizar. Es absurdo pensar que la energía nuclear es de derechas y la energía fotovoltaica de izquierdas. Lo que importa es que haya energía eléctrica.

P.Y ahí Soria tiene un buen papel que jugar.

R.Sí. Yo creo que los alcaldes de los pueblos de Soria son una referencia nacional en cordura y en saber distinguir lo que es interesante para su pueblo y lo que no. Si fueran los que tomaran las decisiones en infraestructuras, estarían ejecutadas. Cuando viene un piratilla, lo saben identificar a la primera. Hay materia y lo que tenemos que hacer de una vez por todas es pensar y poner manos a la obra. Las capacidades económicas, la riqueza es un bien escaso. Y es un bien por el que hay que competir. Y nosotros estamos en una permanente competición contra otros territorios y lo siento por ellos. Tenemos que ver cómo coordinar con el interés general. Se puede.

P.¿Qué hemos de hacer para que esto que producimos pueda utilizarlo una empresa que quiere instalarse en Soria?

R.Tenemos que acercar a nuestra capacidad de generación de electricidad las empresas que consumen electricidad. Y garantizar que nuestros polígonos industriales, todos, van a ser capaces de suministrar los aumentos de necesidad de potencia a todos. A los que ya están, que puedan ampliar, y a todos los que puedan estar interesados en venir. Hay empresarios que han demostrado tener capacidad de adaptación. ¿De qué nos íbamos a pensar que la zona más despoblada de Europa, como son Tierras Altas, tuviera esa capacidad de generación de energía que tiene ahora? No vayamos a pensar que porque alguien no pueda poner una planta de tomates en Soria ya no hay nada que hacer. Castilla y León tiene una prioridad: acercar consumo a los puntos de generación.

P.¿Y eso cómo se hace?

R.Pues cumpliendo con todas las planificaciones que van retrasadas. Hay que ampliarlo todo. No tiene sentido que en el cero nosotros tuviéramos que parar los parques eólicos de Oncala (en el apagón) cuando podíamos haber redireccionado esa energía. Lo que hay que hacer es trabajar de manera conjunta y sin signos políticos. Es ridículo politizar cosas de primera necesidad como es la alimentación o la energía o las comunicaciones.

P.¿Cómo ha ido aumentando el volumen de potencia instalada en Soria en estos 25 años desde el primer parque?

R.Estamos ahora en 1.330 megavatios instalados con 46 parques. Está estabilizado. Pero la repotenciación va a ser un antes y un después, con máquinas nuevas, con mucha más capacidad de generación. Las condiciones de Soria fueron muy buenas al inicio, porque teníamos que buscar emplazamientos altos para los diámetros de pala de los que se disponían, que estaban en el rango de los 40, 50 metros de diámetro. La tecnología ha evolucionado en el sentido de que los emplazamientos llanos ya son interesantes, porque tenemos diámetros de hasta 170 metros. Hemos de tener la inteligencia de saber que formamos parte de una industria que es cambiante. Y que nosotros podemos aprovechar la futura necesidad de repotenciación, creando en Soria Girawind, donde participa la propia Junta de Castilla y León. Y los aerogeneradores se tienen que colocar en terrenos prioritariamente municipales. El ejemplo es la Mancomunidad de Tierras Altas, cuyos alcaldes están sabiendo hacerlo. Aprovechar que sus instalaciones están en terrenos municipales, que los ingresos son mancomunados. Son muchos los servicios que ya es capaz de hacer Tierras Altas, que se ha vuelto mucho más atractiva que otras zonas. No necesitamos ninguna ‘roca negra’ con 50 másters. Me vale con alcaldes como los de Soria. Saben lo que necesitan y cómo conseguirlo. Sin deslumbramientos.

P.¿En cuanto a repotenciación, Soria puede ir por delante ya no solo porque tenga ganas de cambiar, sino porque sus parques llegan a los 25 años?

R.Soria es la primera provincia susceptible de repotenciar.

P.Entonces, ¿somos la que más va a crecer en potencia?

R.En capacidad de generación sí.

P.¿Cómo nos va a colocar eso a la hora de decidir?

R.Nos colocará bien o mal, según seamos capaces de aprovechar la oportunidad. No hay que delegar esa responsabilidad industrial. Pero eso es una responsabilidad de todos. Nos tenemos que poner todos en coordinación, como si esto fuera un Jueves La Saca permanente.

P.¿Cuándo veremos ese aumento del 30% que menciona?

R.Si el Gobierno aumenta las redes de evacuación, incrementaremos por encima de ese 30%. Yo espero llegar en 2030, y no es un brindis, a 10.000 megavatios eólicos instalados en Castilla y León. Y en Soria, la parte proporcional, deberíamos de llegar en torno a 2.800 megavatios instalados, es decir, 500 megavatios más porque con las ampliaciones que van en Almazán, las modificaciones de Valtajeros y las nuevas subestaciones como la de Zuzones, nos cabe perfectamente. Hay que tener en cuenta que los espacios de Soria son limitados y que hay provincias que no tienen parques. Nosotros los deberes de generación los tenemos hechos. Con un poquito más que instalemos. Lo que tenemos de verdad que trabajar es atraer industria consumidora de electricidad. Y que la fábrica de Ágreda empiece a reiniciar, porque son unos generadores excelentes.

P.¿Ya se ha empezado a cambiar, a repotenciar?

R.No, estamos presentando los proyectos ante la administración regional, uno de desmantelamiento y otro de nueva instalación, de toda Castilla y León. Unos porque prefieren adelantar esa repotenciación, otros porque el tiempo lo aconseja. Hay un trabajo entre la Apecyl y la Junta, que estamos concretando lo que tendría que ser el modelo de trabajo para facilitar esa repotenciación.

P.¿Y qué plazos plantean?

R.Yo creo que en tres, cuatro o cinco años, el 20% de los parques eólicos lo tendrán ya aprobado y estarán en obras, abriendo agujeros para nuevas cimentaciones. Yo calculo que los expedientes estarán presentados en un mes o dos. Y que la administración necesite cuatro, cinco, más publicaciones, un año. Adjudicar suministros y contrataciones. Unos dos años. La tramitación lleva su tiempo. El expediente del parque eólico que arrancamos en octubre en Burgos empezamos a moverlo en 2014. Porque hay que dar mucha seguridad jurídica a muchísima gente. Castilla y León es un ejemplo a seguir en la seguridad jurídica, pese a lo que digan algunos.

P.La energía del viento ha reducido el precio de la electricidad un 24% y hay que seguir creciendo.

R.Sí. Es un camino muy importante. Pero yo no ahondaría sólo en los inversores extranjeros. Aquí hay capital local suficiente como para atender todo esto.

P.La eólica es la primera tecnología del mix eléctrico cubriendo el 23% de la demanda. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Y hasta dónde podría contribuir Soria?

R.Soria ya contribuye al abaratamiento de la energía, está demostrado. En Soria, la asignatura pendiente es atraer consumidores industriales intensivos en electricidad. La provincia entera electrificada sería un lugar atractivo para vivir porque la energía eléctrica es más barata, para todos los que se jubilen en Europa puede ser un atractivo económico y medioambiental.

P.¿Qué tiene que pasar para eso?

R.Yo creo que no nos falta nada, lo que no tenemos que hacer es perder ningún tren. Estamos subidos a todos. Tenemos que ser listos y que los primeros a los que les amplíen la capacidad de suministro seamos nosotros. Castilla y León soporta más del 65% de las líneas eléctricas de transporte. Es razonable que priorice los consumos frente a las Comunidades perimetrales. La Junta está haciendo un esfuerzo brutal con el polígono del PEMA, nos guste o no nos guste, nos parezca que lo haríamos mejor, porque éste es un país de cuñados. Vamos a hacer la línea que une Almazán con Tierras Altas, de manera que la energía de Tierras Altas también pueda tener opciones de quedarse en Soria. Vamos a hacer la línea Moncayo nueva, de manera que esa energía que se genera en toda esa zona tenga opciones de quedarse en Soria. Eso es lo que hay que trabajar. Que haya esas opcines. Y con eso tendríamos garantizado que las empresas puedan llegar y crecer las que están. Lo que hay que defender primero es que los que están y quieran crecer lo hagan hasta donde quieran.

P.¿Es factible a corto plazo?

R.Sí, ya podemos poner sobre la mesa el efecto llamada. Señores, vénganse para Soria y para Castilla y León que aquí va a haber ‘luz’. Porque es un problema general. Le pasa a todo el país. El problema de retraso en la capacidad de suministro de electricidad es general. Y tenemos que pedalear para ser los primeros en ser atendidos. La primera ventaja competitiva de Soria es que no le parecemos una amenaza a nadie, entonces te te ayudan. Ya sabemos que tenemos ‘salud para cumplir’ y al trabajo duro no le tenemos miedo.

P.El Congreso tumbó el ‘decreto antiapagón’.

R.No fue un debate sobre lo que querían debatir, sino sobre una modificación encubierta de la Ley del sector eléctrico. Y eso no se plantea así. Soluciones las prevé tanto el Gobierno como la comunidad autónoma. Comunidades energéticas, generación y consumo compartido, por citar algunas. Tenemos que ser corresponsables de invertir a nuestra escala, en generar electricidad que podamos consumir. El centro CEDER de Lubia es una pequeña microrred. Están conectados a la red, pero se generan su energía con distintos sistemas. Y no nos tiene que dar miedo importar o exportar electricidad, porque el estar conectado al resto de instalaciones, del país y de Europa es una ventaja competitiva.

P.¿Qué enseñanza le deja el apagón?

R.El cero del 28 de abril fue el resultado de no haber hecho las inversiones que los técnicos de Red Eléctrica querían haber hecho a tiempo. No le demos muchas más vueltas. Con lo que nos tenemos que quedar es con felicitar a todos los que supieron reordenar y reenganchar todo el sistema eléctrico español. Tanto desde Red Eléctrica como de las empresas distribuidoras de electricidad. Ese cero podía haber durado dos o tres días tranquilamente y duró menos de doce horas. En otros puntos de Europa donde han tenido problemas parecidos, no han sido capaces de hacerlo en esos tiempos. Y los españoles sí. Me quedo con que, en caso de problemas, hay técnicos con capacidades para volver a poner esto en orden. Y también me quedo con que donde hizo falta centros de salud, hospitales, residencias de ancianos, sus grupos electrógenos arrancaron sin ningún problema. Los ingenieros industriales españoles son muy valorados fuera de aquí, por la capacidad de adaptación. Veo gente que estudia ingeniería de otros países que se bloquean con una facilidad pasmosa.

P.¿En Soria nos hubiéramos podido abastecer nosotros mismos?

R.Sí, esos planteamientos de zonificar ya están encima de la mesa de Red Eléctrica y se diseñarán de manera que sean posibles técnicamente. El que tenía un sistema de baterías con backup no tuvo interrumpibilidad en la red. En la residencia de ancianos de Almarza teníamos un grupo electrógeno y no se vio afectada. Aquí en los servicios centrales de la Caja Rural de Soria hay un grupo electrógeno y pudieron seguir trabajando. En el centro de Turismo Rural de Valdelavilla hay un conjunto de baterías, unos paneles fotovoltaicos y un grupo electrógeno y no se enteró del apagón. El mismo backup que hace falta para una vivienda que se desconecta de la red y puede aprovechar sus paneles, hubiera hecho falta en una línea de 220.

P.Sobre repotenciación, ¿la planta de Almazán en qué fase está?

R.El papeleo, la declaración de impacto ambiental, por la cual podemos trabajar dentro de las instalaciones, la tenemos. También gestor de residuos. Ahora queremos tramitar un expediente para probar a trabajar fuera de las instalaciones, y para eso estamos buscando empresas que nos homologuen esos procesos de trabajo. La repotenciación va a venir y nos estamos posicionando en todo lo que es la industria del desmantelamiento y repotenciación. En septiembre se podrían empezar a triturar palas allí de prueba, de ensayo, de I+D. Nosotros esperamos que dentro de dos años el volumen ya empiece a ser importante. Y aquí nuevamente estamos en competición con otras comunidades autónomas. Es una competición que esperamos ganar.

P.¿En dos años esperan que la planta de Almazán esté funcionando a buen ritmo?

R.Sí. Porque ahora mismo solo está en pruebas, acompasadas al volumen de trabajo que hay en este momento ahí, que es muy poco. Van a venir palas ya de Galicia a Almazán, las primeras 24, para que podamos empezar a demostrar que lo que queremos hacer está bien hecho. Ya están desmontándolas en Galicia, o sea que llegarán en agosto o septiembre.

P.¿Cuál es la inversión?

R.Cinco millones se van a invertir. Ahora hemos invertido muy poquito. A corto plazo, dos, y llegaríamos a cinco cuando nos vayamos al PEMA. Nos hemos marcado unos objetivos de velocidad de triturado y de optimización de transporte y de los tiempos de tratamiento, hasta que seamos los más competitivos, pero todavía no hemos llegado a ellos con la industrialización que hemos diseñado. El objetivo es que sea un proceso puramente industrial.

P.¿Cuándo necesitarán irse al PEMA?

R.Hemos pedido una prórroga para podernos ir al PEMA en un par de años. Estamos diseñando las instalaciones. Hay que coordinar tus necesidades de seguridad y salud en el trabajo y las necesidades medioambientales. Estamos trabajando con unos materiales que son novedosos. Todas las grandes eléctricas están participando en proyectos similares a esto, porque quieren asegurar su capacidad de desmantelamiento. Que cuando decidan repotenciar, lo van a poder hacer. Porque depender de terceros es un riesgo mayor.

P.¿Qué plazos manejan de puesta en marcha?

R.La velocidad de instalación la van a marcar el crecimiento del sector y las necesidades del mercado. Si somos capaces durante 2025 de diseñar una tramitación administrativa que favorezca la reducción de tiempos, como es voluntad tanto de la administración como de los promotores, el volumen, la necesidad de tratamiento crecerá exponencialmente.

P.¿El sector puede crecer mucho más?

R.El sector va a crecer. Los agentes actuales no van a salir y van a querer crecer. Y el sector tiene capacidad de atracción de nuevos agentes económicos. Es evidente que los costes de fabricación en España, en lo que toca a suministro de energía eléctrica, son más bajos que en otros países. Como es atractivo, se incorporan nuevos. Y como hay una demanda muy creciente de energía eléctrica, todo eso puede llevarnos a crecimientos. Hay que intentar que no sean especulativos y sean una base muy sólida. Aquí no somos especulativos, somos sólidos y hemos demostrado históricamente que hay una capacidad de adaptación infinita.