Ondara prevé incorporar a los 40 empleados en noviembre a su planta de Garray

Entre octubre y noviembre. Esa es la hoja de ruta de Ondara Directorship S.L.U. para la incorporación de los 40 trabajadores que llevan años afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), después de que la firma anunciara la pasada semana el inicio de la producción de cannabis medicinal tras obtener la autorización definitiva de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Según informaron los sindicatos tras la reunión presencial celebrada este lunes en la compañía, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), dentro de la comisión de seguimiento, y a la que asistió el director de planta de Ondara, Víctor Cabrerizo, y por parte sindical Amor Pérez (CCOO) y Pablo Soria (UGT), el mes de septiembre es el que marcará el punto de inflexión, ya que la previsión apunta a que se incorporarán dos técnicos y entre 4 o 5 trabajadores que se encuentran en situación de un largo ERTE, y así de forma gradual hasta alcanzar la cifra de los 40 empleados.

La empresa ya pulsó a primeros de año las intenciones de los empleados y según comunicó la mayoría estaría dispuesto al regreso, si bien hay que hacer constar que ya han transcurrido desde entonces seis meses y la situación podría variar. En este sentido, los trabajadores han ido incorporándose dentro de su situación de ERTE a otros destinos y obligaciones laborales. Necesitaría saber, en este sentido, fechas de incorporaciones para preavisos y, sobre todo, garantías de que no pasarían posteriormente a otro expediente que frustrara sus planes de trabajo. «Debe haber garantía de continuidad», señalaron los sindicatos.

Ya no se celebrará otra comisión de seguimiento, de la que se levanta acta periódicamente, hasta el mes de septiembre, un mes clave para el desarrollo de las operaciones de la empresa. La hoja de ruta de la firma está supeditada a que no se produzcan obstáculos, toda vez que el cultivo de cannabis necesita de autorizaciones muy rigurosas que, en cualquier forma, no necesitarán de un plazo tan amplio como el de la producción. Ondara prevé esta semana el cultivo del segundo lote de cannabis sativa L a partir de plantas madre mediante técnicas de clonación, cumpliendo así con los requisitos de las normativas sanitarias y empresariales.

Los sindicatos recordaron que la incorporación de los trabajadores se debe producir con «una nómina en la que se haya saldado el complemento salarial» y el cumplimiento de otros requerimientos laborales.

Por parte de la empresa, se necesita liquidez económica, de ahí la búsqueda de un inversor para no depender completamente del capital estadounidense procedente del propietario David Engel. De ahí que la compañía expresara la pasada semana que su objetivo es «consolidarse como proveedor fiable, garantizando la calidad y seguridad en toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la entrega a distribuidores de mercados internacionales que cumplen con la regulación vigente».

Ondara ha confiado este primer ciclo de producción a su plantel actual, debido al reducido volumen de trabajo inicial y la necesidad de garantizar el rigor en los primeros cultivos. Con el segundo lote de producción de cannabis, Ondara pretende contrastar los procesos técnicos definidos bajo condiciones reales y servir de base para la formación práctica de la plantilla ampliada que se incorporará en los próximos meses.

La actividad de la empresa está enfocada al suministro de flor seca exclusivamente para distribuidores de mercados regulados, en línea con la legislación española y europea, sin acceso directo al paciente final ni venta al detalle en el territorio nacional

En España, la producción de cannabis con fines médicos está sujeta a una autorización específica por parte de la (AEMPS), que regula los requisitos técnicos, de trazabilidad y de buenas prácticas obligatorios para operar en el sector.

Ondara ha incorporado la clonación de plantas madre, lo que asegura, según explica, la homogeneidad y trazabilidad del producto final. Además, asegura que implementa controles continuos y sistemas innovadores de manejo integrado de plagas para cumplir con las normativas GACP y las futuras exigencias GMP de calidad.