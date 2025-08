El PP eleva ya a 800 las plazas de aparcamiento perdidas por las obras en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria vuelve a advertir sobre el problema de aparcamiento en la ciudad de Soria. Los populares estiman que como consecuencia de las diversas obras que se están desarrollando en la ciudad se han suprimido en torno a 800 plazas ya. "Criticamos la falta de aparcamientos, cada obra nos supone 100, 50 plazas menos y no entendemos cómo, por ejemplo, van a aparcar los autobuses en las competiciones deportivas", explicó el concejal Saturnino de Gregorio junto a las obras de renaturalización en el parking de Los Pajaritos.

"Hace unos meses ya hablábamos de la falta de aparcamiento, unos 500-600, y esa cifra va aumentando, ya casi hablamos de 800", señaló remarcando que "hablamos de las obras en Pajaritos, travesías, los nuevos carriles bici del centro...Va aumentando paulatinamente la desaparición de plaza de aparcamiento tan necesarias para todos los sorianos".

De Gregorio apunta que en los últimos meses el equipo de Gobierno habla de la creación de aparcamientos disuasorios en la zona de El Mirón y en Santa Bárbara "pero a día de hoy no tenemos nada". "Ni siquiera sabemos si realmente tienen los terrenos", lamenta. "Nosotros hemos hablado de aparcamientos gratuitos, así venía recogido en nuestro programa electoral, en diversas zonas de la ciudad, y el PSOE no llevaba nada", aseveró el concejal. "Queremos una solución y rápido, no porque la quiera el PP si no porque es una demanda de los sorianos", recalcó.

Desde el PP también hicieron referencia a la voluntad del equipo de Gobierno de generar otro aparcamiento en la denominada parcela del circo. "Es un tema curioso", indicó De Gregorio ya que "solicitamos un aparcamiento en la Barriada y al día siguiente salieron con este tema, del que tampoco sabemos nada, con un supuesto convenio con una promotora privada, pero seguimos a la espera".

De Gregorio asegura que "no exageramos" cuando se cifra en 800 las plazas perdidas. "Solo en la parte de travesías de carretera de Logroño había unas 200 que han desaparecido", insiste. "Nos estamos aproximando a las 800", sentenció.