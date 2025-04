El PP rechaza el 'pump track' de Santa Bárbara y dice que debió ser una parcela para aparcamientos

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria no le ha gustado ni un pelo que el Ayuntamiento de Soria haya construido una pista de 'pump track', situada enfrente de Mercadona, en el barrio de Santa Bárbara, y este miércoles lo ha hecho patente en una rueda de prensa a la que han acudido la portavoz Belén Izquierdo y el concejal Javier Muñoz Remacha.

El motivo, que consideran que el Ayuntamiento de la ciudad ha perdido un lugar inmejorable para haber habilitado en esa parcela plazas de aparcamiento que hubieran beneficiado a los vecinos de Santa Bárbara y el Mirón. En un momento en el que la carencia de parkings en la ciudad es más que evidente, y sangrante en lugares como el casco viejo, el PP ha acusado al equipo de gobierno socialista de haber esquilmado hasta 500 plazas en los últimos años, debido a la reordenación de la ciudad y a las distintas obras de travesías, donde los populares han incluido la red de carriles bici que han calificado de "inconexa".

Izquierdo ha explicado que la pista de 'pump track "simboliza a la perfección la falta de gestión y de improvisación del Ayuntamiento de Soria respecto a los problemas de los vecinos como es el aparcamiento. Esta parcela era una parcela ideal para haber realizado en su día un parking para aliviar las tensiones que sufren los vecinos del Mirón y de Santa Bárbara, y en lugar de eso nos encontramos con improvisaciones de lo que son los problemas reales de los sorianos".

Para la edil popular "esto es lo que el equipo de gobierno define como pacificación, menos plazas de aparcamiento, más problemas para los vecinos y cero soluciones reales, porque a día de hoy, de lo que se ha prometido no hay nada habilitado. Lo que tenemos es cero soluciones".

Ha señalado que el PP "lleva poniendo de manifiesto esto durante años", y se ha remontado a la campaña, "cuando ya avisamos de la pérdida de 200 plazas de aparcamiento, en dicicembre de 2023 recogíamos para los presupuestos dos aparcamientos en la zona de la Barriada y en El Calaverón. En agosto de 2024 volvimos a incidir en la reducción de plazas por la zona azul, y ya estimamos unas 300 plazas. En enero de este año volvimos a incidir en ello y lo cuantificamos en 400 plazas las perdidas, y a día de hoy vamos por 500 con las actuaciones del carril bici y seguimos subiendo".

El PP ha acusado al equipo de gobierno de "no prestar ningún tipo de atención a los problemas reales de los vecinos, y lo que sí tenemos es un alcalde a media jornada que en lugar de trabajar solo echa balones fuera, responsabilizando al resto de administraciones que deben suplir su falta de trabajo, y los sorianos no nos merecemos esto. No queremos más excusas. No podemos estar esperando a un secretario autonómico que venga a exigir lo que él no hace, y debería ser un alcalde a jornada completa".

Los populares han reclamado "parcelas municipales, que las hay, para aliviar la falta de aparcamiento", y han puesto los ejemplos de Salamanca y Ponferrada, "que han habilitado plazas de aparcamiento cerca de los centros sanitarios. ¿Tanto cuestan las parcelas? El coste de la habilitación de una parcela municipal en Ponferrada ha sido de 37.400 euros. Y hay parcelas municipales. Estoy quitando y no doy una solución".