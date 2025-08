Así será la ola de calor en Soria: una 'noche tropical' y cerca de 40 grados

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La Aemet ya señala en su página el "aviso especial" por "ola de calor" que marcará el tiempo en la próxima semana. Soria no se escapa a esta previsión, con temperaturas máximas que se quedarán muy cerca de los 40 grados en algunos pueblos y una 'noche tropical', entendida como aquella en la que las mínimas no bajan de 20 grados.

Para este fin de semana las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología son las habituales para un inicio de agosto en Soria, añadiendo el aviso por tormentas en el sur este sábado. Se esperan temperaturas máximas ligeramente por encima de los 30 grados, mínimas frescas (por ejemplo 11-12 grados en la capital) y mucho sol.

La nueva semana traerá consigo un repunte del calor más que notable, con máximas que suben cuatro o cinco grados de un día para otro en algunas zonas. Aunque las mínimas siguen bajas, el lunes trae 36 grados para Soria ciudad, El Burgo de Osma o Almazán, con 37 en Arcos de Jalón o 35 en Ucero, uno de los pueblos de Soria con las madrugadas más frescas. De hecho, ya hay puntos con aviso amarillo por calor por ejemplo en la comarca del Jalón o El Burgo.

La ola de calor, en las máximas y en las mínimas

Día a día y grado a grado las temperaturas máximas irán subiendo hasta un miércoles y un jueves 'duros' para quienes prefieren el frío, dando pie a una ola de calor bastante marcada. Soria estará a 38 y 37 grados en estas jornadas centrales de la semana, Arcos a 38 y 39, Almazán repetirá los 38 que aún verá el viernes, Ólvega tendrá 37 grados en ambos días...

No obstante, quizás lo más llamativo llegue con la subida de las temperaturas mínimas según anticipa la Aemet. Los termómetros no bajarán de 20 grados en la ciudad o de 22 en Arcos de Jalón, dando lugar a lo que se conoce como noche tropical. Teniendo en cuenta que las mínimas se suelen registrar poco antes de la salida del sol y a la vista de las previsiones de la Aemet, no parece descabellado irse a dormir no muy lejos de los 30 grados. Algo que no es muy habitual para una Soria a la que le queda el consuelo de que más se sudará en otros puntos de España.