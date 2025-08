Soria pulveriza en seis meses su récord de impuestos con 107 millones de euros

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Estado ha ingresado en la provincia 107,6 millones de euros por los impuestos de IRPF, sociedades e IVA en los seis primeros meses del año, principalmente, frente a los 98,8 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 8,9%. Un nuevo récord que llevan registrando las arcas del Estado de forma escalonada con Soria desde 2020, el año de la pandemia, cuando la recaudación fue de 63,29 millones de euros, de modo que los sorianos pagan ahora un 69% más en impuestos que hace cinco años. Pero además, las arcas del Estado han recibido 54 millones en concepto de IVA, la mitad de todo el pago de impuestos en Soria.

Para la presidenta de la Asociación de Autónomos de Soria, Mercedes Ciria Berzosa, el impacto observado en el IVA en 2025 tiene su explicación «por los tipos impositivos que aumentaron en la energía, la electricidad, el gas natural, la madera y el pellet, la inestabilidad meteorológica, ya que se ha propiciado un mayor uso de energías de este tipo para calentar nuestros hogares en el primer y segundo trimestre del año». Recuerda al respecto el cambio de tipos en la alimentación más básica: «Hemos visto en nuestra cesta de la compra un incremento de su coste, derivado de esa recuperación de tipos previos del IVA».

La Agencia Tributaria en Soria refleja que en el primer semestre del año los contribuyentes han recibido 20,402 millones de euros por la declaración de la renta, pero han pagado 67,135 millones, lo que deja unos ingresos netos al Estado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los sorianos de 46,733 millones, un 12,9% más que en el acumulado de enero a junio del año pasado, cuando se ingresaron 41,38 millones.

Sólo en el mes de junio se han devuelto 9.386 millones a los contribuyentes en concepto del IRPF, lo que ha dejado en negativo la recaudación de este impuesto, y que no se ha ‘compensado’ con los ingresos brutos del IVA, 7,4 millones de euros.

«En el IRPF observamos el incremento respecto a 2024, como en el trimestre pasado derivado de los incrementos salariales, ya que muchos de nuestros convenios colectivos provinciales, autonómicos y estatales siguen manteniendo el desfase provocado por la subida del salario mínimo interprofesional”, sostiene Ciria, quien añade que “esa subida del SMI en diferentes categorías supone mayores salarios, que, junto con las revisiones salariales, han provocado un incremento en la recaudación de este impuesto. Otra cuestión es que la deducción pactada de 340 euros anuales se aplique en la renta de 2025, a presentar en 2026. Suponiendo un efecto que observaremos en ese momento, ya que el SMI se percibe por el 20% de la población trabajadora».

En lo que respecta al IVA, su recaudación desde enero a junio ha experimentado un repunte de un 5,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha obtenido en lo que va de año la cifra de 54,021 millones de euros de IVA frente a los 51,015 millones de ese mismo periodo un año antes. Supone la mitad de todo lo ingresado por las arcas del Estado en Soria. «El aumento está derivado de los cambios impositivos en energía y alimentación mencionados. Pero si comparamos el segundo trimestre de ambos años el incremento ha sido de un 17,2%. Tres millones de euros más frente a un 11,8% a nivel nacional, por lo que el incremento en nuestra provincia es muy destacable, derivado no solo de esos aumentos de energía y alimentación, sino de operaciones de grandes empresas o mayor consumo».

Llama la atención que de enero a junio los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades se elevaron a 4,32 millones de euros, un 32,6% menos que en su comparativa interanual, cuando fueron 6,48 millones euros recabados. Una cifra que no se compensa con el ‘positivo’ de junio, ya que el Estado ingresó 238.000 euros frente a los 125.000 del año anterior, lo que supone un aumento del 90,4%. Cabe señalar, no obstante, que estos datos reflejan los de las grandes empresas de la provincia que están obligadas a declarar mensualmente, ya que el grueso de los pagos por el impuesto de sociedades se notará en el informe del mes de julio, ya que las empresas tienen de plazo hasta finales de julio para tributar. «Ha supuesto un 70% de incremento de las devoluciones por Impuesto de Sociedades en nuestra provincia frente a los datos del mismo periodo en 2024, frente a un 22,2% de Castilla y León y un 17,6% a nivel nacional, un dato destacable que implica que nuestras empresas de mayor tamaño han recibido esas devoluciones por una tributación más alta respecto a los resultados reales que se están produciendo, ya que en junio no existen pagos ni cuota anual y necesitamos ver los resultados del próximo periodo para analizar el resultado final del conjunto de entidades que tributan sociedades limitadas y anónimas grandes o pymes, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles».

En cuanto a la recaudación del impuesto de la renta de los no residentes, IRNR, en la provincia se obtuvieron hasta junio 290.000 euros frente a los 175.000 euros de los seis primeros meses de 2024, un 65,7% más. De este modo, queda el capítulo uno con 53,798 millones de euros, un 11,1% más que de enero a junio del año pasado, con unos ingresos de 48,414 euros.

En el capítulo dos que contempla la Agencia, es decir, tanto el IVA como los impuestos especiales y tráfico exterior, la cifra se elevó a 53,125 millones de euros, frente a los 49,79 euros de enero a junio del año pasado, es decir, un 6,7% más. De impuestos especiales la recaudación fue negativa, 918.000 euros (el año pasado el acumulado fue también en negativo y mayor 1,23 millones), y se registraron 1.000 euros en concepto de recaudación en tráfico exterior.

El capítulo tres, el correspondiente a tasas y otros ingresos, supuso en la provincia una recaudación de 688.000 euros, lo que supone un aumento del 6,5%, dado que de enero a junio de 2024 el Estado obtuvo 646.000 euros.

Lo cierto es que la recaudación tributaria en la provincia durante estos años ha pasado de los 64,99 millones de euros de enero a junio de 2008 a los 107,611 millones de euros del mismo periodo de este año, lo que implica un crecimiento de más de un 65,5%.