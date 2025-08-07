La Hoguera aterriza en un potente grupo empresarial agroalimentario navarro

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Sorpresa y mayúscula en el mundo empresarial soriano por lo inesperado del anuncio. La firma de Tierras Altas Embutidos La Hoguera, ubicada en San Pedro Manrique, ha pasado a incorporarse desde este miércoles al grupo empresarial agroalimentario navarro de Benito Jiménez, según adelantó durante la mañana de ayer Heraldo Diario de Soria y confirmó posteriormente la compañía de la Comunidad Foral.

El grupo navarro está integrado por Congelados de Navarra, Precocinados Frisa, Cárnicas Galar, New Tastia y Embutidos Solà. La última firma citada ha entrado al grupo prácticamente al alimón que la soriana.

Embutidos La Hoguera es una empresa emblemática de la provincia y un referente en el mercado por la calidad y amplia gama de sus elaborados: jamones, paletas, chorizos, salchichón, adobados, torreznos y loncheados. Factura anualmente 50 millones de euros y da empleo a 124 trabajadores.

La Hoguera da así un paso decisivo en la trayectoria uniéndose a uno de los grupos más potentes del sector agroalimentario lo que le permitirá dar «un nuevo impulso y sumarse a un gran proyecto de futuro, manteniendo el equipo y desde el compromiso con nuestros valores, para ofrecer siempre lo mejor y la más amplia gama a nuestros clientes».

A primeros de enero la cooperativa soriana Copiso se unió con la cárnica soriana Embutidos La Hoguera para conformar Ganadera de Tierras Altas (Gatial), sociedad al 50% entre ambas partes, que sirve para renovar una granja de madres en San Pedro Manrique. Aprovechando la alta bioseguridad de la zona por la baja densidad de porcino y al aislamiento del entorno, se dedica a la selección genética, tal como ya realiza Copiso en las granjas de Portillo y Cabanillas.

Embutidos La Hoguera nació en el año 1986 de la mano de Carlos Martínez Izquierdo, quien unos años antes había impulsado junto a otros tres jóvenes una entidad dedicada a la explotación agrícola y ganadera.

Se da la circunstancia de que este mismo lunes, el grupo empresarial navarro de Benito Jiménez, dueño de Congelados de Navarra, adquirió el 100 % de Embutidos Solà, fabricante catalán con más de 200 años de historia. La operación se filtró a través de la prensa navarra el pasado lunes y llega después de que, hace poco más de un año, el grupo de la Comunidad Foral comprara también la empresa de Tafalla Galar Foods y Tastia Group, de origen castellonense y especializado en restauración y alimentación.

Pasadas las 13.00 horas de ayer, el grupo navarro confirmó a través de un comunicado la incorporación de la empresa chacinera de Tierras Altas y señaló que supone «un nuevo paso estratégico para consolidar su división cárnica con la incorporación de dos compañías referentes del sector», la citada Embutidos La Hoguera y Embutidos Solà.

Abundó en que La Hoguera está especializada en la elaboración de jamones, lomos, chorizos y torreznos. Por su parte, Embutidos Solà, con sede en La Plana de Vic (Barcelona), destaca por su tradición de más de dos siglos en la elaboración de embutidos curados, especialmente espetec, fuet, salchichón y salamis. La empresa factura 20 millones de euros anuales y emplea a cerca de 80 personas.

Ambas operaciones, explica el grupo, se enmarcan en una estrategia de crecimiento cuyo objetivo es, según palabras de Benito Jiménez, «Consolidar un grupo cárnico competitivo, reforzando las capacidades productivas de las empresas para buscar sinergias, ampliar gama y hacer frente así a los nuevos retos de mercado».

El comunicado añade que tanto Embutidos La Hoguera como Embutidos Solà «mantendrán sus equipos actuales y operarán bajo la filosofía de crecimiento sostenible, compromiso con la calidad e innovación tecnológica que define al grupo empresarial navarro». Ambas compañías, prosigue, «comparten una sólida tradición, una apuesta constante por la excelencia en sus procesos y una visión alineada con los valores del grupo».

Durante el proceso el grupo ha contado con el asesoramiento de Deloitte y Agnia. Por su parte, Norgestión ha asesorado a la propiedad de Embutidos La Hoguera y ABL & New York Associates a la de Embutidos Solà.

Un plan de tres años

El alma mater, fundador de Embutidos La Hoguera y presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, calificó la noticia de «totalmente inesperada» y aunque no quiso ofrecer datos de la operación de compra, porcentajes y cuantías,, sí señaló que se trata de un proceso de integración que durará 3 años.

«Doy un paso al lado y es un orgullo haber hecho mi propio imperio y de haber culminado una integración en un grupo que dará seguridad y garantía para el futuro», subrayó el empresario sampedrano. Precisamente, Carlos Martínez tuvo ayer una reunión con la plantilla de la empresa para dar a conocer las novedades de la incorporación al grupo. Según confirmaron fuentes de la empresa soriana, en los próximos días se producirá una visita de personas de la compañía navarra en la que se prevé que puedan ofrecer más datos de esta sorprendente incorporación.

Martínez también explicó que «para el pueblo también es una garantía porque se trata de un grupo muy potente a nivel empresarial», y desveló que las negociaciones han durado nada menos que un año hasta su culminación. «Surgió la oportunidad y cuando se ha podido hacer se ha hecho. Se ha realizado con un sigilo total y vamos a un grupo que facturará 700 millones de euros con 2.400 trabajadores».

El empresario garantizó que esta operación «no afecta ni al personal ni al futuro de la empresa» e hizo un llamamiento a las administraciones. «Ha sido una lluvia fina porque hemos pedido agua, conectividad y vivienda y con eso hay que reflexionar. 25 años pidiendo la presa y 18 años pidiendo vivienda y la conectividad tirada».

Para Martínez la entrada en Benito Jiménez «es lo más inteligente y seguro» y señaló que su hijo, Teo Martínez, seguirá al mando en Embutidos La Hoguera. «Va a ser un gran desarrollo empresarial para el futuro».

La Hoguera nació en la década de los 80 como continuación de un proyecto integral que engloba toda la cadena desde la producción de ganado porcino, matadero, sala de despiece, hasta la transformación de los productos.

La filosofía con la que se empezó éste proyecto surgió de cuatro socios con la idea de generar valor añadido a la producción porcina y a su vez crear mano de obra que ayudara a desarrollar el medio rural.

Ocupa una parcela de 11.723 metros cuadrados de superficie aproximada, delimitada por viales y con fachada principal a la calle Carrera Mediana, en un entorno eminentemente rural donde las zonas específicamente industriales tienen un mínimo contenido contaminante. Embutidos La Hoguera comenzó su actividad propiamente dicha en el año 1975 con la construcción de la primera de sus granjas.

Diez años más tarde, y una vez asentadas sólidamente las bases de lo que iba a ser su andadura, nacía una empresa elaboradora de productos.

Posee explotaciones ganaderas ubicadas en un entorno medioambiental inigualable en la comarca de Tierras Altas donde crían cerdos con la base genética de la raza Duroc, caracterizada por aportar una alta calidad de carne, unido a una alimentación, cuyo contenido principal son cereales de la provincia, así como al mantenimiento de una elevada sanidad en las explotaciones ganaderas.

Benito Jiménez

Por su parte, Benito Jiménez Cambra es el empresario que está detrás (y delante) de este enorme grupo industrial que ha ido cimentándolo con firmas emblema dentro del sector cárnico. Natural de la localidad navarra de Cadreita, ha acrecentado su emporio Congelados de Navarra, que es un referente mundial en verduras. Galardonado en el año 2017 con el premio de empresario navarro del año, posee una de las mayores fortunas de la Comunidad Foral, según Forbes. También se hizo hace poco más de un año con la matriz de la cadena de restauración castellonense ‘Muerde la Pasta’. Otro hito para el empresario afincado en la localidad de Valtierra fue recibir en 2021 el premio valenciano Rei Jaume I en manos de Felipe VI.

Congelados de Navarra, la empresa matriz de todo este conglomerado de empresas, nació en 1998 y acometió la ampliación de su sede central por valor de 32 millones de euros. La misma, situada en Fustiñana, cuenta con una nueva línea de producción de maíz, guisante y brócoli, con zona de escaldado. Y también nuevos túneles de congelación IQF.