Manifestación el sábado en solidaridad con Gaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria se sumará este sábado a la convocatoria internacional con una manifestación en solidaridad con el pueblo Palestino. Comenzará a las 12.00 horas en Vicente Tutor, el Tubo Ancho, y se sumará a las numerosas convocatorias repartidas por toda España por el mismo motivo.

Según un comunicado de CGT Soria, "el 9 de agosto queremos mostrar la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo Palestino, y, lo que es más importante, mostrar al pueblo de Palestina, y en particular a Gaza, nuestra solidaridad por la libertad de Palestina, y nuestro clamor para que Israel rinda cuentas".

En Soria, "como no podía ser de otra manera", también se celebrará una concentración programada desde Acción Directa con el Pueblo Palestino. Se celebrará en forma de "mani-cacelorada". Localidades como Arcos de Jalón ya se han sumado a estas iniciativas en fechas previas y tenían intención de reproducirlas a lo largo de agosto.

"Desde CGT nos sumamos y apoyamos la manifestación, y animamos a toda la sociedad soriana a participar en ella. No podemos estar impasibles, mientras sucede un genocidio en directo, ni podemos, ni queremos ser cómplices", aseveran a través del citado escrito.