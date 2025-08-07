Los inmigrantes vuelven a tirar de Soria para ganar población en el segundo trimestre del año

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Los inmigrantes volvieron a impulsar a Soria para ganar población en el segundo trimestre del año. Así lo revelan los datos provisionales de la Estadística Continua de Población, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según esta estadística, la provincia se situó a 1 de julio con una población que sigue rebasando los 90.000 habitantes, pero corregida y aumentada ya que se ha ido hasta los 90.479.

Esa cifra supone que hay 270 habitantes más que en el trimestre anterior, lo que representa un alza del 0,30%, el segundo mejor dato porcentual de Castilla y León tras Burgos (0,33%), mientras que la media regional se quedó en el 0,15%.

El 1 de julio había en la provincia 78.217 españoles y 12.262 extranjeros. Los foráneos crecieron en 364 personas en el segundo trimestre del año mientras que hubo una pérdida de 94 nacionales. Esto explica bien a las claras que es la población inmigrante la que sigue tirando de la provincia para ganar habitantes.

Por su parte, la población de Castilla y León creció durante el segundo trimestre un 0,15 por ciento, hasta alcanzar los 2.406.016 habitantes a 1 de julio de 2025, lo que supone 3.561 personas más que tres meses antes. Este incremento fue inferior al registrado en el conjunto del país, donde el aumento fue del 0,24 por ciento, con 119.811 personas más, hasta los 49,3 millones de habitantes, informa Ical.

Durante el segundo trimestre de 2025 la población creció en el conjunto de autonomías y en la ciudad autónoma de Ceuta, salvo en la de Melilla, que bajó un 0,29 por ciento. Los mayores incrementos se dieron en Aragón (0,91 por ciento), Comunidad Valenciana (0,50 por ciento) y en las Islas Baleares (0,42 por ciento). A la contra, la ciudad autónoma de Ceuta y Andalucía, ambas con una subida del 0,10 por ciento, y Extremadura, con el 0,05 por ciento, fueron aquellas que registraron los aumentos más moderados.

En cuanto a la evolución interanual, la población se incremento entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025 un 0,59 por ciento, al logar sumar 14.331 habitantes, mientras en España el avance fue del 1,04 por ciento, con 508.475 personas más.

De esta forma, la población con nacionalidad española de la Comunidad se redujo un 0,09 por ciento -2.001 personas- durante en este periodo, en relación al primer trimestre del año hasta los 2.194.365 millones de habitantes. Por el contrario, la procedente del exterior creció un 2,69 por ciento, hasta alcanzar los 211.651 el 1 de julio de este año, lo que supone 5.562 más. Además, de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 1.183.401 son hombres y 1.222.615 mujeres.

En esta línea, el crecimiento poblacional del país se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534.