El PP pide arreglar las "rotondas imposibles" y acabar con el "aislamiento" en los viales a Los Royales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PP no está en contra de las obras de las travesías que se vienen ejecutando en la ciudad, aunque recuerda las voces que se han alzado contra las mismas, como el caso de FOES, y realiza varias propuestas por las que, a su juicio, se mejoraría el tráfico. Para empezar, el concejal Saturnino de Gregorio propugna acabar con las "rotondas imposibles" que se han construido y acabar con el "aislamiento" que a su juicio tiene el barrio de Los Royales con la ausencia de viales, según ha señalado este viernes en rueda de prensa.

El concejal ha recordado que su partido pidió hace siete meses una comisión informativa sobre las travesías que no se ha llevado a efecto, y se lo ha reprochado a la edil responsable, Ana Alegre, y además ha resaltado que "no estamos cumpliendo nuestro propio plan de movilidad, que dice que no se puede pacificar Eduardo Saavedra mientras no se abra la Ronda del Duero; estamos pacificado Eduardo Saavedra y la Ronda del Duero va para años".

En este sentido, ha apuntado que esta falta de ejecución provoca que el barrio de Los Royales quede "aislado con las travesías". "Cualquier ciudadano que vive en Los Royales si va al polígono o hacia Burgos o Valladolid, confluye todo el tráfico en la estación de autobuses, salgas por donde salgas, tienes que bajar. Si sales de Eduardo Saavedra y vas al polígono o a Burgos tienes que ir siempre a la rotonda de la estación de autobuses, y por tanto se están creando problemas de tráfico y aún estamos en el mes de agosto, y los más graves vendrán en septiembre cuando se abran los colegios".

Pero entonces, ¿qué propone el PP? De Gregorio aporta como soluciones abrir como estaba el cruce de de Gómez Santa Cruz con calle Frentes, un poco más arriba de los pisos verdes, "abrirlo como ha estado toda la vida para que fluya el tráfico tanto de zona de Los Royales al centro como viceversa. Ahí habría que cortar la mediana y abrir el tráfico".

Del mismo modo, en medio de las dos rotondas que hay en la avenida de Valladolid, en la zona de la calle Zamora "habría que abrir el tráfico para que se salga hacia la izquierda, dirección Burgos o Valladolid, porque toda la zona de Los Royales se encuentra muy aislada. Con esas dos aperturas de tráfico se puede descongestionar en parte toda la zona de Los Royales y no cargar tanto la circulación en el entorno de la estación de autobuses".

Por otra parte, en la zona de la carretera de Logroño, la propuesta del PP es no solo dejar el paso de ambulancias en el Hospital de Mirón, sino que ahí, volver a retomar el cruce que había con semáforos para entrar o salir del hospital o entrar y salir al Camino del Polvorín donde está el tanatorio municipal".

Estas medidas enumeradas por el PP "las propondremos al equipo de gobierno, que si no nos las aceptan, si algún día nosotros gobernamos las realizaremos, porque es mejorar el tráfico. Si gobernamos daremos una vuelta a todas las travesías, cosas menores pero que chocan, como los pasos de ciego, giros de 90 grados en Eduardo Saavedra, la calidad de los baldosas, todo eso nos choca".

De Gregorio también ha recordado que la Ronda del Duero "va con cuatro carriles y lo rebajan a dos, con las dudas de que si eso será suficiente. O cumplimos nuestro PGOU o lo cambiamos o modificamos.

El concejal ha definido como "rotondas imposibles" las glorietas al final de la carretera de Logroño en el cruce con la calle Las Casas, como la del cruce de Almazán con el barrio de la estación y Eduardo Saavedra. Son rotondas imposibles. Unas rotondas con una inclinación bestial y técnicamente tiene que haber una solución para dejarlas más planas y accesibles".

"Hacemos rotondas con radios pequeños, de tal forma que si pasa un camión por la avenida de Valladolid, primero, está ocupando el carril de la izquierda, y cuando llega a la rotonda, no te metas, porque ocupa los dos carriles", ha apuntado el representante municipal del PP. También ha apuntado como "rotonda imposible" la rotonda de la carretera de Logroño con el camino al Peñón, a la que "hay que darle otro contenido o amplitud para que sea de verdad una rotonda, no lo que se ha hecho".

Para finalizar, ha hecho referencia a los "perjuicios que se están ocasionando con las obras de las travesías, tanto al ciudadano como a las empresas de esta ciudad".