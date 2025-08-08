La Guardia Civil investiga a dos personas por robo de gasoil en una estación de servicio de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a dos personas por robo de gasoil en una estación de servicio. Los hechos tuvieron lugar en el área de servicio San Cristóbal de la localidad de Arcos de Jalón.

El robo ocurrió a la 01:00 horas del día 7 de agosto de 2025 en el área de servicio citada, situada en la salida del kilómetro 167 de la autovía A-2, término municipal de Arcos de Jalón, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, perteneciente al Destacamento de Arcos de Jalón, recibió un aviso de la central de Tráfico participando que un usuario que se encontraba estacionado en esa área de servicio, estaba presenciando cómo se estaba efectuando un robo de gasoil a otro vehículo en ese momento.

La patrulla, rápidamente se dirigió al lugar de los hechos, y una vez allí, observó como un tractocamión de color rojo, estaba intentando abandonar el lugar al percatarse de la presencia de los agentes.

Tras interceptar a dicho vehículo, se procedió a la inspección, encontrándose entre la cabina y el semirremolque una bomba de trasvase de combustible con dos terminales en forma de pinza, provisto de dos tubos de plástico de los cuáles emanaba gasoil.

Posteriormente, la patrulla se entrevistó con el llamante y con el perjudicado, a quien le habían sustraído el combustible, comprobando que el tapón del depósito del vehículo articulado del perjudicado, presentaba muescas de haber sido forzado en la cerradura, aportando el llamante y testigo de los hechos, un vídeo donde se visualizaba el momento del hecho delictivo, así como reconociendo los agentes de tráfico, sin ningún género de duda, que los presuntos autores eran dos conductores del tractocamión rojo. De esta forma, fueron detenidos por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Almazán.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP Alertcops. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de ella se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias.

La Guardia Civil recomienda su descarga, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los centros operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.