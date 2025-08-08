Las fiestas de San Pedro traen a los mariachis a San Nicolás

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Dicen en algunos pueblos de España y de Soria que ‘unas fiestas sin mariachis no son fiestas’. Por eso la Asociación de Vecinos del Barrio de San Pedro no quiso perder la ocasión de celebrar un concierto con este estilo musical, que se celebró nada menos que las Ruinas de San Nicolás. En liza estuvo el grupo de mariachis Acapulco, que hicieron las delicias de los asistentes con sus canciones de siempre.

La música mexicana, que ha vuelto a recuperar su esplendor, cuenta con grupos emergentes que recorren los pueblos de las provincias de Soria y limítrofes, como es el caso de Acapulco. El calor no se había mitigado demasiado a esa hora aunque no fue óbice para disfrutar con las canciones. En la jornada del miércoles el auditorio de las Ruinas de San Nicolás acogía la actuación musical del grupo La Orquestina.

De esta forma, todo queda pendiente ya de la hoguera que se prenderá el 10 de agosto, domingo, el día de San Lorenzo. La jornada final comenzará temprano, en torno a las 8 de la mañana con una diana a cargo de los gaiteros del grupo La Zampoña que recorrerá las calles del barrio. La cita con el fuego será a las 22.00 horas, en la plaza de Santa Catalina, junto a la hoguera, con el tradicional reparto de migas, chorizo y zurracapote.

Para participar en el reparto de migas, chorizo y zurracapote del domingo la organización ha establecido unos precios que van de los 4 euros para los socios de la asociación y de 6 euros para los no socios.