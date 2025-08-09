Heraldo-Diario de Soria

Manifestación en solidaridad con Gaza, en imágenes

Manifestación en solidaridad con el pueblo Palestino siguiendo una convocatoria internacional programada desde Acción Directa con el Pueblo Palestino

Manifestación en solidaridad con Gaza

Mario Tejedor
Soria

La manifestación partió a las 12.00 horas en Vicente Tutor y recorrió la ciudad con una sonora cacerolada.

Según un comunicado de CGT Soria, "queremos mostrar la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo Palestino"

