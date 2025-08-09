Manifestación en solidaridad con Gaza, en imágenes

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La manifestación partió a las 12.00 horas en Vicente Tutor y recorrió la ciudad con una sonora cacerolada.

Según un comunicado de CGT Soria, "queremos mostrar la unidad de los pueblos del mundo frente a los sistemas políticos que están financiando el genocidio e ignorando el dolor del pueblo Palestino"