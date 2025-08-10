Así era Soria a vista de pájaro, las fotos aéreas históricas de la capital y pueblos (I)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

'Antes todo esto era campo'. La frase es manida pero no por ello carente de razón. Heraldo-Diario de Soria recopila en una serie de galerías las fotos aéreas de la ciudad y varios pueblos de la provincia para ver cómo hemos cambiado. Desde las nuevas avenidas a barrios que otrora no existían, desde los antiguos caminos a las modernas carreteras, estas imágenes cargadas de historia son fiel testigo de la evolución del urbanismo y la sociedad soriana.

En esta primera entrega miramos a la etapa previa a la Guerra Civil, con imágenes que comienzan en 1910 y llegan a los primeros años 30. Algunas se tomaron posiblemente desde globos aerostáticos antes de dar paso a los aviones. Sea como fuere, combinan en viejo anhelo humano de volar y ver su tierra desde el cielo con un valor documental enorme.