Así era Soria a vista de pájaro, las fotos aéreas históricas de la capital y pueblos (I)

Heraldo-Diario de Soria recopila imágenes antiguas tomadas desde el cielo que muestran cómo ha cambiado el urbanismo y la vida en Soria en el último siglo

Soria en 1927

Soria en 1927AHPSO 13999

Mario Tejedor
Soria

'Antes todo esto era campo'. La frase es manida pero no por ello carente de razón. Heraldo-Diario de Soria recopila en una serie de galerías las fotos aéreas de la ciudad y varios pueblos de la provincia para ver cómo hemos cambiado. Desde las nuevas avenidas a barrios que otrora no existían, desde los antiguos caminos a las modernas carreteras, estas imágenes cargadas de historia son fiel testigo de la evolución del urbanismo y la sociedad soriana.

En esta primera entrega miramos a la etapa previa a la Guerra Civil, con imágenes que comienzan en 1910 y llegan a los primeros años 30. Algunas se tomaron posiblemente desde globos aerostáticos antes de dar paso a los aviones. Sea como fuere, combinan en viejo anhelo humano de volar y ver su tierra desde el cielo con un valor documental enorme.

Vista general de Soria en 1932

Vista general de Soria en 1932AHPSO 16 TIBURCIO CRESPO PALOMAR

Vista general de Soria en 1932

Vista general de Soria en 1932AHPSO 17 TIBURCIO CRESPO PALOMAR

Vista general de Soria en 1932

Vista general de Soria en 1932AHPSO 18 TIBURCIO CRESPO PALOMAR

Vista general de Soria en 1932

Vista general de Soria en 1932AHPSO 19 TIBURCIO CRESPO PALOMAR

Garray en 1917 con las primeras imágenes de Numancia

Garray en 1917 con las primeras imágenes de NumanciaAHPSO 1059 J. GALLARZA Y L.G. VICTORIA

Garray en 1929 desde Numancia

Garray en 1929 desde NumanciaAHPSO 1060 TIBURCIO CRESPO PALOMAR

Vista aérea en 1920

Vista aérea en 1920AHPSO 5092

Foto aérea en 1910 posiblemente desde el globo Cautivo

Foto aérea en 1910 posiblemente desde el globo CautivoAHPSO 5541

Vista aérea de Garray en 1926 desde un aeroplano

Vista aérea de Garray en 1926 desde un aeroplanoAHPSO 12628. JOSÉ CASADO

Almazán en 1920

Almazán en 1920AHPSO 12838

Soria en 1910 desde el aire globo cautivo Príncipe de Asturias

Soria en 1910 desde el aire globo cautivo Príncipe de AsturiasAHPSO 13915

Soria en 1927

Soria en 1927AHPSO 13999

Soria en 1927

Soria en 1927AHPSO 14000

Soria en 1928

Soria en 1928AHPSO 14001

Soria en 1929

Soria en 1929AHPSO 14002

Soria en 1932

Soria en 1932AHPSO 14003

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de Asturias

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de AsturiasAHPSO 14509. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de Asturias

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de AsturiasAHPSO 14530. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de Asturias

Soria en 1910 desde el globo cautivo Príncipe de AsturiasAHPSO 14533. JOSÉ ORTIZ ECHAGÜE

