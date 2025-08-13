Solo Madrid y Barcelona recaudan más en impuestos que Soria en toda España

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los ayuntamiento de toda España utilizan los impuesto como vía principal de financiación. Más allá de los recursos aportados por el Estado, vinculados en gran medida al volumen de la población, los municipios tienen diversas herramientas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o las tasas municipales para generar sus propios recursos. Soria es la tercera capital de España, solo superada por las dos grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, que más dinero ingresa por habitante, con 704,65 euros por vecino con datos al cierre del ejercicio 2024. Soria es de las que más ingresa, pero también de las que más invierte y es que es la segunda del país con más inversión por habitante, solo superada por Teruel, con 492,99 euros.

Estos datos han sido recopilados por el Consejo General de Economistas (CGE) a través de las cifras que aporta el Ministerio de Hacienda. La información se publica a través de sus fichas socioeconómicas que permiten acceder a multitud de datos tanto de las ciudades como del conjunto de municipios y administraciones del Estado. En el apartado de indicadores presupuestarios se ofrece información sobre cuestiones como la recaudación, la inversión o el gasto por habitantes además de la deuda viva de las diferentes administraciones.

Soria, según esos datos, es una de las capitales que más ingresa por habitante, pero también de las que más gasta. Por un parte, solo Madrid y Barcelona ingresan más que Soria, pero solo Teruel destina más dinero por vecino a nuevas inversiones en infraestructuras, servicios o proyectos.

Para analizar las cifras de recaudación por habitante lo primero es señalar que en las cifras del Consejo General de Economistas faltan los datos de Badajoz, Álava y Orense. Como cifra media, la recaudación en las 49 capitales de provincia restantes –incluyendo las ciudades autónomas– es de 556,31 euros. Soria está muy por encima de esa cifra. Solo hay en España tres ciudades que superen los 700 euros de recaudación por habitante, Madrid y Barcelona, que se acercan a los 800 euros, y Soria que supera por poco esa barrera. Concretamente, Madrid registra 783,74 euros por vecino y Barcelona es líder con 783,84 euros. Soria se queda en los 704,65 euros por vecino. Es curioso que copan el podio las dos capitales más grandes del país y la segunda capital de provincia más pequeña. En el caso de Soria destacar que en el 2024 la recaudación por habitante subió un 4,1% con respecto a 2023.

Por comparar con ciudades similares, destacar que Teruel, única capital de provincia con menos habitantes que Soria, acredita una recaudación por vecino de 454,92 euros. En cuanto a Segovia y Huesca, que superan a Soria en poco más de 10.000 habitantes, su recaudación por habitante es de 562,56 y 450 euros respectivamente. Los datos de Soria indican que recauda unos 150 euros más que la media nacional y entre 150 y 200 euros más que las capitales de tamaño parecido.

La Diputación de Soria también es la segunda que más invierte Las fichas del Consejo General de Economistas también permite analizar la situación de las diputaciones provinciales y destaca que en el caso de Soria la institución provincial ‘empata’ con el Ayuntamiento y es la segunda que más invierte por habitante, aunque una cifra inferior a la capital. En cuanto a los ingresos la comparación no es posible. La financiación de las Diputaciones se cubre prácticamente con los ingresos del Estado ya que carece de impuestos propios más allá de las tasas que únicamente cubren el coste de un determinado servicio.

Los datos de la Diputación de Soria en cuanto a inversiones sorprenden porque mejoran las cifras de la gran mayoría de diputaciones del País Vasco –que tienen un régimen económico diferente– y los Cabildos canarios, con mucha más capacidad de generar ingresos propios.

Solo hay una diputación que invierta por habitante más que Soria, la de Álava con 343 euros por los 340 de la soriana. La diferencia fundamental es que Álava recauda más de 8.000 euros por vecino mientras que Soria poco más de 33. Quizás es más acertada la comparativa con Teruel que invierte 142 euros con 42 euros de ingresos.

No obstante, tan cierto es que Soria es una de las capitales que más recauda como que también es una de las que tiene el gasto en inversiones por habitante más alto del país. De hecho, en ese indicador solo hay una capital, Teruel, que presenta mejores datos que Soria. Concretamente, la ficha socioeconómica del Consejo de Economistas. Desde el equipo de Gobierno siempre han sido claros a la hora de defender que el modelo económico que defienden pasa por acudir a la ‘palanca’ de la deuda y la recaudación impositiva como vía para mantener inversiones y servicios y, los números lo acreditan.

Prácticamente, 7 de cada 10 euros que ingresa el Ayuntamiento se destinan a inversiones. Solo Teruel y Bilbao destinan, más porcentaje a inversiones sobre lo recaudado que Soria. Las cifras de 2024 cifran la inversión por habitante en 492,99 euros. Tal y como está explicado, solo Teruel tienen una cifra más elevada con 580,08 y el podio lo completa Barcelona 454 euros. Ninguna otra capital supera los 400 euros de inversión por habitante. Por repetir la comparación con ciudades similares indicar que en los casos de Segovia y Huesca las cifras de inversión por vecinos se sitúan en 172,79 y 136,34 euros por vecino, es decir, unos 350 euros menos que Soria.

La información económica incluye un tercer indicador sobre el gasto por habitante. Aquí se incluyen las inversiones, pero también el resto de gastos que afronta un Ayuntamiento, como por ejemplo, la deuda o el abono de las nóminas de su personal. En el caso de Soria la capital acredita un gasto por habitante de 954,75 euros. Hay una veintena de capitales con cifras más altas que Soria. Por último, se ofrece información sobre la deuda viva municipal –deuda con entidades financieras◘– que en el caso de Soria al cierre de 2024 se situó en 24,1 millones de euros.

183 municipios

Las fichas del Consejo General de Economistas permitan acceder al mismo conjunto de datos del conjunto de los 183 municipios que componen la provincia de Soria. No obstante, el hecho de que haya municipios con cifras de población tan bajas provoca que muchas cifras estén desvirtuadas. Esto provoca que Maján y Velilla de los Ajos tengan cifras de recaudación por habitante de más de 8.000 euros . Por contra, Muriel Viejo solo ingresa 154 euros. En cuanto a las inversiones, la primera posición es para Valdelagua del Cerro con más de 16.000 euros de inversión por habitante y el segundo puesto corresponde a Maján con 11.000 euros. Además, hubo 5 pueblos con 0 euros de inversión por habitante en 2024.