CCOO Soria denuncia falta de climatización en los centros de salud en plena ola de calor

La ausencia de climatización en algunos centros de salud de la provincia en plena ola de calor deja temperaturas de vértigo que sufren tanto los profesionales como los pacientes. El sindicato Comisiones Obreras denuncia esta situación y reclama que se pongan soluciones definitivas que eviten este suplicio térmico. En los últimos días ha girado visita a varios de estos centros y consultorios constatando temperaturas de hasta 31 grados por ejemplo en el consultorio médico de Camaretas.

El responsable de salud de CCOO, Pedro Ortega, señaló que la respuesta de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria es que el edificio no es de la Junta, pero insistió en que «los trabajadores sí son de su competencia y debe garantizarles la seguridad en el trabajo», que pasa por mantener una temperatura adecuada.

El sindicato ha presentado una denuncia por la situación en Camaretas y en el centro de salud de El Burgo de Osma, un comunicado de riesgo y propuesta de prevención que va dirigido a la dirección y al comité de seguridad y salud.

Sostiene CCOO que la deficiencia en materia de climatización es «general», con honrosas salvedades como el centro de salud de Arcos de Jalón, objeto de obras recientes que han permitido subsanar este aspecto. «Lo que pretendemos es que se hagan en el resto lo ejecutado en Arcos para el bienestar de profesionales y pacientes», recalcó Ortega, después de detectar problemas es varios de los edificios como Almazán. Ólvega o Gómara, además de en la gran mayoría de los consultorios médico. Si bien, en estos últimos casos, propiedad de los ayuntamientos, el facultativo no siempre tiene presencia ya que las citas se conciertan bajo demanda.

CCOO sostiene que desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se ponen parches, medidas «paliativas» como climatizadores portátiles, denominados pingüinos, que no son una solución efectiva. «Y en ocasiones están mal instalados y no son efectivos», recalcaron desde el sindicato.

«Si no nos hacen caso, tendremos que acudir a la Inspección de Trabajo», afirmó Ortega, quien reconoció que hay centros de salud, como el de El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe o Soria Norte que van a ser objeto de obras y es entendible que no se lleve a cabo una gran inversión, pero hay otros edificios que también requieren intervenciones en este sentido y no se están acometiendo. «Los profesionales lo pasan mal», recalcó, y en algunos casos la solución es que ellos mismos se abastezcan de ventiladores para poder sobrellevar esta ola de calor que está arrojando temperatura muy altas durante un tiempo prolongado a lo que Soria no está acostumbrada. «Se piensa sólo en invierno y se colocan calderas de pellets para el frío, pero en el verano surge este problema y no tienen cómo afrontarlo», lamentaron desde Comisiones Obreras.