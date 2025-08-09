La ola de calor, al borde de la noche tropical con un pueblo de Soria a 27,4 grados a medianoche, la capital a 26 y aviso por tormentas

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La ola de calor sigue concatenando avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y datos llamativos para lo habitual en la provincia de Soria. Sábado domingo y lunes toda la provincia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas, y en la jornada sabatina se suma además uno por tormentas en el tercio norte, desde a capital hacia La Rioja. Todo ello tras una madrugada al borde de la noche tropical donde se llegaron a medir más de 27 grados a medianoche.

Fue el caso de Almazul, que estrenó el sábado a 27,4 grados con un dato bastante extraordinario para la noche cerrada en la provincia de Soria. En El Burgo de Osma tenían a la misma hora 26,3 grados mientras que Soria capital estaba a 25,9 y Arcos de Jalón, habitualmente más cálido, bajaba a 25,4 grados.

En todos los casos se llegó a bajar de los 20 grados al filo del amanecer, pero por ejemplo en Arcos la mínima se quedó en 19,7 grados. Si no baja de 20 se considera noche tropical, así que se quedó a sólo tres décimas. Si las previsiones del tiempo de la Aemet se cumplen, la noche del sábado al domingo entrará en esta categoría en numerosos puntos de la provincia.

Y es que las previsiones para el sábado y el domingo varían poco el panorama, con un grado más para las temperaturas mínimas y uno más para las máximas en la jornada dominical. La gran novedad está en el aviso por tormentas desde la capital hacia El Valle y Tierras Altas, Pinares y el Moncayo. Va de 16.00 a 22.00 horas, serán dispersas -no generalizadas- y pueden traer "rachas fuertes o muy fuertes de viento. Localmente pueden traer granizo", según asevera la Aemet.

Para el lunes, otro grado más para las temperaturas mínimas. Por ejemplo la Aemet espera que Soria no baje de 21 grados ni de madrugada y Almazán se quede a 20, como San Esteban de Gormaz, con Arcos de Jalón a 22. Las temperaturas máximas, similares a las de la última semana.

Cuando la cosa cambia sensiblemente es el martes. Los termómetros se moverán en los mismos valores según las previsiones del tiempo de la Aemet, pero por la tarde la probabilidad de lluvia es alta (80% en la ciudad). Eso permitirá que el miércoles, también con visos de recibir algún chubasco, las temperaturas máximas bajen por ejemplo a 31 grados en la ciudad o en El Burgo de Osma. Un pequeño alivio, que el jueves el calor repunta.