Sofocado un incendio forestal por rayo en Vinuesa y falsa alarma en Gómara

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Soria esquiva por el momento la ola de incendios forestales graves, pero eso no quiere decir que sea inmune al fuego. En las últimas horas se han producido dos sucesos, uno de ellos una falsa alarma, que se han resuelto con celeridad. Un incendio por rayo en Vinuesa y un aviso en Gómara han protagonizado la jornada del miércoles hasta las 12.00 horas.

El incendio forestal se ha detectado a las 7.45 horas en el monte de Vinuesa. La intervención de un agente medioambiental de la Junta, una dotación de bomberos municipales y un agente medioambiental del Ayuntamiento ha permitido darlo por extinguido a las 8.42 horas.

La intervención ha permitido que sólo ardiesen 0,01 hectáreas de pasto. La "causa probable" señala por la Junta a través de Inforcyl es la caída de un rayo.

Además, a las 8.26 horas ha saltado la voz de alarma en Gómara por un posible incendio. Hasta el lugar se han trasladado tres agentes o celadores medioambientales y dos autobombas. Por suerte era una falsa alarma, aunque para cerciorarse se hayan desplazado medios de extinción.