Un accidente de tráfico en San Esteban deja dos heridos al caer desde la A-11 a una fábrica

Un accidente de tráfico en San Esteban de Gormaz, Soria, ha dejado a dos personas heridas. Una se encontraba inconsciente y atrapada en el momento de recibirse el aviso. Al parecer, el vehículo ha caído desde la autovía a una fábrica.

Según señala el servicio de emergencias 112, a las 5.51 horas de este jueves se ha recibido una llamada alertando de la caída de un turismo desde la A-11 al interior de una fábrica situada en la N-122, en el paraje El Tablazo, en San Esteban de Gormaz (Soria). Según indicaba el alertante, dos personas habían resultado heridas y una de ellas se encontraba atrapada e inconsciente en el interior del vehículo.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de San Esteban de Gormaz y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha atendido a dos personas, un varón de 39 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico, acompañado por el médico de San Esteban de Gormaz, al hospital Santos Reyes de Aranda de Duero; y otro varón de 28 años que ha sido evacuado al mismo centro asistencial en UVI móvil.