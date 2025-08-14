Sucesos a mediodía: un motorista herido en el Caballo Blanco y un incendio en Navalcaballo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos sucesos en Soria en apenas 11 minutos han dejado un mediodía intenso para los servicios de emergencia. Por un lado un motorista ha sufrido un accidente de tráfico en la capital y por otro se ha producido un incendio en un tejado en Navalcaballo.

En el caso del herido en accidente, el 112 señala que se ha recibido aviso a las 13.55 horas por la caída de un motorista de unos 45 años en la rotonda del Caballo Blanco. Se quejaba de dolor en un brazo. Se ha pasado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Poco antes, a las 13.44 horas se ha dado aviso de un incendio en la cubierta de una vivienda en Navalcaballo, concretamente en la calle Real. Se ha dado aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Soria. No hay personas afectadas.