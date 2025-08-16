Los libros de texto contienen la subida y alivian la ‘vuelta al cole’ en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

En plena ola de calor y en mitad de un puente festivo, la vuelta al cole se ve lejos, pero en las librerías ya está todo preparado y las reservas hechas desde hace semanas. Los ejemplares están en camino y todo el material que necesitarán los alumnos ya está disponible para que después no haya que andar con prisas. En el establecimiento Las Heras señalan que las reservas son similares a otros años y, afortunadamente, también los precios de los libros de texto, uno de los mayores gastos de las familias.

«El año pasado fue una subida importante pero éste es testimonial, muy poco», comenta el librero César Millán. La razón principal es que el curso anterior tocaba cambio de libros y las editoriales lanzaron nuevas ediciones, lo que encareció la salida al mercado. En esta ocasión, los alumnos podrán aprovechar los manuales del año anterior, que pasarán de mano en mano, sobre todo gracias al programa Releo que gestiona la Junta de Castilla y León y que permite reutilizar los ejemplares, con el consiguiente ahorro para las familias. «No hay que cambiar y se nota, salvo en algunos cursos, por lo que hay menos cantidad de libros», matiza.

Únicamente en primero y segundo de Educación Primaria se ven obligados a adquirir los libros ya que los niños han de escribir en ellos y por lo tanto se requiere que sean nuevos. En virtud de las necesidades que plantee cada centro, los alumnos llevarán un número determinado de estos manuales, que pueden oscilar desde cuatro hasta más de una decena. «Son unos 35 euros de media cada libro», señala Millán, lo que permite hacerse una idea del coste que supone.

Y es que en la época de lo digital, el papel se sigue imponiendo y es en los centros privados principalmente donde recurren en mayor medida al libro electrónico. Precisamente las peticiones específicas de cada colegio determina en gran medida la factura de las familias en la vuelta a las aulas, sobre todo cuando se trata de marcas concretas en el material que suponen un mayor gasto. «Si piden una marca de rotuladores o de cuadernos determinada puede resultar más caro», reconoce Millán, una práctica habitual en algunos colegios.

Este curso, el regreso a las aulas puede suponer un desembolso de unos 500 euros por alumno, según la estimación que ha realizado el portal Idealo, aunque será menor en función del programa Releo que permite ahorrarse un buen montante en libro. El desembolso medio por niño se sitúa en 501,26 euros, lo que supone un 2% más que en 2024 y un incremento acumulado del 18% en los últimos tres años.

El análisis revela que el mayor gasto lo generan los libros de texto, con un precio medio de 365,64 euros, un 7% más que en 2024. La tendencia alcista no solo se limita al formato físico: los libros digitales también han subido, pasando de 182 euros el año pasado a 192,5 euros en 2025. Teniendo en cuenta el programa Releo, este gasto puede ser notablemente menor.

El resto del kit escolar básico, según la estimación de Idealo, incluye artículos como la mochila (29,42 euros), chándal (26,07 euros), papelería (48,26 euros) y calzado deportivo (31,87 euros).

Productos cómo el calzado deportivo o el chándal se abaratan este año especialmente por una buena temporada de rebajas que aún dura y que permitirá a las familias españolas comprar algunos productos rebajados.

En concreto, el chándal se abarata un 26% este año y las zapatillas son casi un 15 % más económicas que hace 12 meses. La mochila y material escolar se mantiene estable en cuanto a su precio.

El aumento de precios ha llevado a las familias a buscar soluciones creativas, según Idealo, que ha realizado una encuesta a 1.086 familias españolas que desvela que los españoles ya recurren a muchas y diferentes opciones para poder conseguir todo lo necesario para la vuelta a las aulas. Por ejemplo, un 30% compra material escolar de segunda mano, un 25,5% afirma que ha dejado de comprar algún producto necesario porque no puede hacer frente a tanto gasto, el 24% confiesa que tirará de ahorros para la vuelta al cole de 2025.

Al menos un 14% accede a ayudas estatales o regionales y un 11% solicita ayuda económica a familiares, y un 7% ha tenido o tendrá que pedir un préstamo bancario o al consumo para poder comprar todos los productos. Este último dato se enmarca en un contexto de créditos al consumo disparados un 20% en el primer trimestre del año, según cifras del Banco de España.