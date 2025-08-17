Las joyas del patrimonio soriano abren sus puertas durante el verano

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Desde el pasado 12 de julio y hasta el próximo 7 de septiembre, 449 monumentos de toda la Comunidad permanecerán abiertos al turismo gracias al Programa de Apertura de Monumentos Verano 2025, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con las Diócesis de Castilla y León. En el caso de Soria son 35 los bienes patrimoniales que participan y están vinculados a tres rutas diferentes.

La información facilitada por la Junta explica que son 370 localidades de las nueve provincias las que albergan los 449 monumentos abiertos y organizados en torno a 22 propuestas temáticas, en base a estilos artísticos, zonas geográficas o rutas turísticas. En el caso de la provincia de Soria los templos abiertos están vinculados a tres recorridos, Valle del Duero, Románico Sur y Soria Norte.-

En el caso del Valle del Duero se incluyen seis monumentos ubicados en Castillejo de Robledo –La Asunción–, Rejas de San Esteban –San Martín y San Ginés–, Langa de Duero –San Miguel Arcángel–, San Esteban de Gormaz –San Esteban Protomártir– y Matanza –San Juan Bautista–. La ruta que incluye más templos de Soria es la del Románico Sur con hasta 22 iglesias sorianas. En el programa se incluyen algunas de las joyas de la capital como San Juan de Rabanera o la concatedral, pero también destacados templos de la provincia como la Asunción de Morón, la ermita de San Miguel de Gormaz , San Pedro en Caracena o San Juan Bautista de Brías. El programa se completa con los 7 templos vinculados al Soria Norte con visitas en Fuensaúco, Garray, Ágreda o Valdeavellano de Tera.

Los monumentos participantes en los programas de apertura permanecen abiertos de martes a domingo, de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas (salvo indicaciones en el folleto promocional). Esta homogeneización de horarios facilita el desarrollo organizativo y promocional.

Toda la información acerca del programa y la relación de monumentos abiertos se encuentra en la página web Portal Turismo Castilla y León , donde se puede descargar el folleto promocional. Además, la información está disponible en formato físico en las Oficinas de Turismo de Castilla y León, oficinas de turismo municipales, monumentos abiertos y Diócesis. En el caso de Soria, la iglesia del Carmen, la Concatedral y San Martín de Tours en Molinos cuentan con horarios especiales. «El Programa de Apertura de Monumentos puesto en marcha por la Junta mantiene como objetivo el impulso del desarrollo del medio rural generando actividad económica a través del turismo, con una atractiva oferta de patrimonio y turismo cultural», destacan desde la Junta.

Por su especial relevancia e impulso turístico, el programa Camino de Santiago Francés cuenta con un mayor período de apertura al turismo. Así, este programa, con 41 monumentos abiertos en las provincias de Burgos, Palencia y León, se extiende hasta el 12 de octubre, favoreciendo la visita de todos los peregrinos y visitantes del Camino durante los meses de verano e inicio del otoño.