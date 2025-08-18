Proyectos de investigación en Berlanga, los Arcos, Almazán, las Cuevas y en el yacimiento de Los Casares

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Durante este verano en la provincia de Soria se van a desarrollar hasta cinco proyectos de investigación arqueológica sobre diferentes bienes la de la provincia, según la información facilitada por la Junta de Castilla y León. Un listado que integran la muralla de Berlanga, los Arcos de San Juan, el cerro del cinto de Almazán, un cerro en Cuevas de Soria y el yacimiento de Los Casares. Numancia vuelve a quedarse fuera de las investigaciones a la espera de un nuevo Plan Director, que está en proceso, y un nuevo equipo que proponga nuevas investigaciones.

En cuanto a Berlanga, desde la Junta recordaron que dentro de las subvenciones a proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural se concedieron algo más de 90.000 euros a la Asociación de Amigos Castillo de Berlanga para el plan de gestión de la Cerca Vieja: Muralla medieval de Berlanga. La denominada cerca vieja, es uno de los seis monumentos que componen el BIC conjunto monumental del castillo de Berlanga y actúa como elemento delimitador por la parte baja del cerro.

En relación con este proyecto, se están realizando una serie de actuaciones arqueológicas bajo la dirección de R. de Pablo, J. Gutiérrez y C. Fraile, consistentes en la realización de una lectura de paramentos de todo el monumento, la excavación arqueológica de una serie de sondeos para comprender su evolución, así como la realización de control arqueológico de los movimientos de tierra vinculados a la obra de emergencia que se va a realizar en dos lienzos de la muralla en la zona meridional, todo ello para plantear futuras posibilidades de acceso visitable a la misma.

El segundo proyecto financiado bajo está línea, en este caso a la Universidad de Valladolid, con un importe de 238.549,98 euros está destinado a la preservación del patrimonio, creación de puntos de interés y mejora de infraestructura turística en San Esteban de Gormaz. En relación con este proyecto, la empresa Arquetipo está realizando actuaciones de documentación arqueológica de la muralla en el entorno de la puerta de San Gregorio de la localidad.

Otra importante actuación que se desarrollar en septiembre será la intervención en el monasterio de San Juan de Duero de la que ya ha informado este medio. La actuación conlleva trabajos topográficos y levantamiento fotogramétrico mediante el uso de dron, así como la excavación arqueológica en cuatro puntos del claustro, así como la realización de analíticas.

Por otra parte hay otros tres proyectos de investigación que cuentan con financiación propia. Uno de ellos, dirigido por María Soledad Encinas Manchado, es la realización de un estudio geofísico en el cerro del cinto de Almazán para la localización de los restos de la torre de un molino de viento clásico (siglo XVIII), ya que se disponen de indicios sobre su ubicación en dicha zona . Estos trabajos se inscriben en un proyecto de investigación de la Universidad de Valladolid y la previsión es realizarlos a lo largo de septiembre de 2025.

Otro de los proyectos es una nueva campaña de excavaciones en el cerro de San Cristóbal de Cuevas de Soria. Estos trabajos, que están dirigidos por Antonio Chaín, César Gonzalo y Francisco Rodríguez, están enmarcados en el proyecto Orígenes, que financia la Diputación provincial de Soria y esta campaña se centrará en la excavación de los niveles inferiores de una de áreas excavadas en años anteriores para ampliar el conocimiento del urbanismo del yacimiento durante la Edad del Hierro. La campaña de excavaciones finalizará el próximo el 22 de agosto de 2025.

El tercer proyecto de investigación es el de excavación arqueológica en el yacimiento de Los Casares, en San Pedro Manrique, enmarcado en el proyecto Idoubeda Oros, que dirige Eduardo Alfaro Peña. La campaña de 2025 tiene el objetivo de definir la planta del edificio altoimperial romano, documentado en campañas anteriores, y la excavación del nivel de basurero altomedieval.

Los promotores de estos trabajos que se llevarán a cabo durante la segunda quincena de agosto son la Fundación Raimundo del Rincón, la Mancomunidad de Tierras Altas y el Ayuntamiento de San Pedro Manrique.