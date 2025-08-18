La mala calidad del aire en Soria supone una mortandad de 23 personas al año

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El aire aparentemente puro de Soria a veces no lo es tanto. Sin sobrepasar las recomendaciones legales de concentraciones diarias de elementos contaminantes, sí hay jornadas en las que se superan los límites de la Organización Mundial de la Salud. Y, lo que es peor, cabe atribuir a lo que sucede en el aire un cierto número de muertes anual. En concreto, 23 al año. Es lo que refleja el último informe 'La calidad del aire en el Estado español', elaborado por Ecologistas en Acción y que recoge para Soria las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente. "La evidencia científica muestra que la contaminación del aire es responsable de una carga significativa de muertes y hospitalizaciones, y también es causa y exacerbación de numerosas enfermedades", señala el documento, que apunta a la contaminación como "la primera causa ambiental de muerte prematura en la Unión Europea".

Las partículas menores y el ozono troposférico son las principales causas de muerte en Soria. Según el informe a las pequeñas partículas de los carburantes fósiles, inferiores a 2,5 micras, cabe atribuir 11 fallecimientos al año (población igual o mayor de 30 años). Y al ozono, el resultado de la reacción fotoquímica de las emisiones de tráfico, calefacción e industria, 10 (población igual o mayor de 25 años). Por último, hay que tener en cuenta el dióxido de nitrógeno. Este producto resultante de la oxidación de las emisiones de tráfico estaría detrás de dos muertes al año (mayores de 30 y más años). Estas cifras representan el 1,9% de la mortalidad total de Soria, según las referencias de la Agencia Europea de Medio Ambiente en relación a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La despoblación, la dispersión del poblamiento y la escasa actividad no son obstáculos para que la provincia tenga un problema de calidad del aire. La cuestión no procede de ella, sino de Madrid y tiene que ver con el ozono troposférico. La reacción fotoquímica que lo produce se da a cierta distancia, de manera que no es una afección directa de la 'nube' de la capital de España, sino de su producto. El caso es que el Sur de la provincia sí presenta referencias preocupantes, según el informe.

El régimen de vientos hace que se produzca un 'barrido' de la polución hacia la sierra de Guadarrama y el corredor del Henares y alcanza a Soria, "a más de 100 kilómetros de distancia". Como se ve, los kilómetros no son obstáculo para que alcancen a la provincia las consecuencias de la intensa actividad de Madrid.

Por otra parte, el Estudio de Ecologistas en Acción recoge las mediciones de contaminación de la estación que la registra en la avenida de Valladolid. En unos aspectos se mejora y en otros la tendencia es la contraria, pero en ciertos días se mantienen niveles que están por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Empeoran los índices en lo relativo a las partículas inferiores a diez micras y en el ozono troposférico. En el primer caso, en 11 jornadas del pasado año se sobrepasaron los límites aconsejados por la entidad internacional, ya que en ellas se registraron concentraciones superiores a las 45 micras por metro cúbico. En el estudio precedente eran ocho las jornadas en que se dio esta circunstancia.

En el caso del ozono troposférico se acusa un agravamiento de cinco jornadas, hasta llegar a sobrepasar en 32 los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud. En estos 32 días medidos en la avenida de Valladolid las concentraciones se fueron por encima de las 100 micras por metro cúbico.

La mejora se conoció en el dióxido de nitrógeno y fue muy considerable. Si en el precedente informe se habían detectado 74 jornadas por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el último son 41 (concentraciones superiores a las 25 micras por metro cúbico).

Por último, el informe refleja por primera vez lo sucedido con las partículas inferiores a 2,5 micras. Aquí se igualan las consideraciones de la organización internacional, que fija en tres jornadas como máximo la superación de una combinación de más de 15 micras por metro cúbico.

Ni en partículas ni ozono troposférico ni en dióxido de nitrógeno sobrepasa Soria los márgenes de la legislación vigente.