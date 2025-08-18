El último año sin radioterapia en Soria desplazó a 803 pacientes

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El pasado 15 de julio se puso en marcha oficialmente el servicio de Radioterapia en el Hospital Santa Bárbara de Soria. Una demanda histórica de la provincia en general y de los pacientes oncológicos en particular que hasta ese momento debían enfrentarse al tratamiento en otras provincias, generalmente de la Comunidad Autónoma. Los datos oficiales de la Junta, publicados a través de una respuesta parlamentaria, indican que el año pasado 803 pacientes fueron derivados a otros hospitales, 674 dentro de Castilla y León y 129 en otras regiones.

La pregunta fue formulada por la procuradora socialista Judith Villar y la contestación, firmada por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes del pasado 8 de agosto –aunque está firmada a 23 de junio–. Villar cuestionó a la Junta por el número de pacientes oncológicos de la provincia de Soria que reciben tratamiento contra el cáncer fuera de la provincia o la Comunidad desde 2022 hasta abril de 2025.

En su respuesta se ofrecen los datos entre 2022 y 2024 «último año con información consolidada». «Se han registrado 571 pacientes de Soria con diagnóstico de cáncer derivados a otros centros de la Comunidad de Castilla y León en 2022, 594 en 2023 y 674 en 2024». Una de las cuestiones que más llama la atención es que en el último año el número de pacientes diagnosticados ha crecido un 13,46%.

Desde la Junta explican que la «mayoría» de las derivaciones dentro de la Comunidad «se dirigen al Complejo Asistencial de Burgos, que es centro de referencia para la población de Soria en varias especialidades, entre ellas Oncología Radioterápica». En menor medida se desplazan pacientes al Clínico o el Río Hortega de Valladolid, así como a los hospitales de Salamanca y León. «La asistencia fundamental que se presta es Medicina Nuclear cuyas pruebas son esenciales para el diagnóstico y seguimiento del proceso, in Oncología Radioterápica y Médica», señala el consejero en su respuesta.

Con respecto a los pacientes que han sido derivados fuera de Castilla y León en la contestación se explica que «en el mismo periodo de tiempo se han registrado 90 pacientes de Soria con diagnóstico de cáncer derivados a centros hospitalarios fuera de la Comunidad en 2022, 110 en 2023 y 129 en 2024». En total suman 329 en los últimos tres años completos y también hay un incremento entre 2023 y 2024. Estos datos, según destaca el consejero son recogidos del Sistema de Información del Fondo de Cohesión (SIFCO). La asistencia a estos pacientes «se concentra en centros de la Comunidad de Madrid, muchos de ellos centros de referencia nacional». También hay pacientes derivados a Aragón y La Rioja en virtud de convenios de colaboración para zonas limítrofes y «asistencias puntuales» en Cataluña, Castilla La Mancha, Valencia o Navarra.

La puesta en marcha del servicio de Radioterapia en Soria servirá para evitar buena parte de estos desplazamientos. Representantes hospitalarios avanzaron que en torno al 85% de los pacientes oncológicos de Soria podría recibir atención con la nueva unidad. Con motivo del estreno de Radioterapia, en la nota de prensa oficial de la Junta se destacaba que «tras una inversión de 9,4 millones de euros en obras y alta tecnología permitirá recibir tratamiento, sin necesidad de desplazarse a otras ciudades, a unos 240 pacientes al año, lo que supone algo más de 4.500 sesiones anuales.