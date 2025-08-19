Las rebajas afrontan su recta final en Soria con satisfacción entre los comerciantes

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las rebajas encaran su recta final y lo hacen con buenos resultados hasta el momento. Reconoce el sector que podría ser mejor, pero la llegada de turistas y veraneantes supone un revulsivo tal que las ventas en verano siempre se disparan. Según indican desde FecSoria, el principal problema en el comercio de la provincia se concentra en la falta de población, con la llegada de potenciales clientes el escollo queda salvado. «En el momento que hay gente se vende», comentan los comerciantes.

Hasta ahora, está resultando mejor julio que agosto, porque en este mes proliferan las fiestas de los pueblos y las compras típicas de rebajas se aparcan durante algunos días. Pero la vista está puesta todavía en el final de mes para acabar de dar empuje a unas rebajas satisfactorias para el sector.

Desde FecSoria indican que un puntal importante lo constituyen los sorianos que trabajan fuera y regresan de veraneo, «aprovechan para comprar en comercio local, porque en una misma calle lo pueden hacer, mientras que en Madrid, por poner un ejemplo, tienen que desplazarse e ir a distintos puntos». Desde el sector destacan que el cliente de verano valora el comercio de proximidad y se aprovecha de esta característica de los establecimientos en Soria. «Para ellos es más cómodo y saben exactamente dónde ir, qué les ofrece cada tienda».

La nota negativa este año la pone la ola de calor, que retira al potenciales clientes de las calles. «Afecta negativamente porque la gente, cuando hace demasiado calor, no está en la calle. De 12.00 a 19.00 horas es más complicado salir. Llevamos 16 días de ola de calor y a eso en Soria no estamos acostumbrados», reflexionan los comerciantes sobre lo ocurrido estos días.

Las ventas en el centro de Soria se animaron ya en junio, sobre todo con la llegada precisamente del calor, después de una primavera fría y lluviosa que desanimó las ganas de compras. Siguió un julio con buena respuesta de los clientes y de momento agosto está resultando algo más flojo pero confían en repuntar hasta que finalice el mes, cuando se dará por concluido el periodo de descuentos.

Los jueves son los días de mayor actividad, animados por el mercado semanal, que también lleva a los compradores al comercio local. «Viene más gente, sobre todo de los pueblos, y se nota», indican desde los establecimientos, que confiesan su deseo de que «ojalá fuera así todo el año».

Respecto a los porcentajes de descuento, en el centro aseguran que más allá de un 50% «no es serio», y remiten a las apreciaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que apuntan a que «las rebajas del 70% son fraudulentas». Por eso en FecSoria los descuentos rondan el 20 y el 30% y en el remate final pueden llegar al 50%, pero no más allá.

Por su parte, en el centro comercial Camaretas lanzan un primer balance «positivo», con los datos del mes de julio y a falta de cerrar agosto para contar con toda la información. Hay que recordar que el periodo de rebajas de verano acabará ya el 31 de este mes.

Desde el centro comercial indican que las ventas han subido una media del 4% respecto al mes de julio del pasado año, y confían en que agosto tenga al menos ese resultado.

Los descuentos ya son más agresivos y pueden llegar al 70% al tratarse del remate final de temporada estival. De hecho, según manifestó el gerente del centro comercial, Félix Sanz, «ya va quedando poco» de las prendas del verano y casi todos los establecimientos cuentan ya con artículos de la nueva temporada de otoño a disposición de los clientes.