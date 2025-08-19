Fotos aéreas de Soria y sus pueblos, imágenes con historia (II)

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Segunda entrega de las fotos aéreas históricas de Soria y algunos de sus pueblos. Unas imágenes que muestran la evolución urbanística e incluso social de unos núcleos que hoy mantienen su esencia pero que han cambiado enormemente. En la primera serie se podían observar imágenes de una capital que, a simple vista, aún parecía un pueblo mediano; las primeras vistas desde el cielo de Numancia; Garray; o Almazán bañado por el Duero.

En esta nueva galería de fotografías aparece una Soria con La Dehesa todavía exenta de construcciones en la mayor parte de su perímetro, o una villa de Ágreda que ya destaca por su amplio casco urbano salpicado de patrimonio. Una ocasión para descubrir, aprender o simplemente 'jugar' a buscar dónde estaría la casa de cada cual.