Fotos aéreas de Soria y sus pueblos, imágenes con historia (II)

Segunda entrega de las fotografías aéreas históricas de Soria y su provincia, en las que se puede comprobar cómo han cambiado en lo urbanístico e incluso lo social las diferentes localidades

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6810

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6810
SERIE FRANCISCO PARRA - AHPSo 6523

Mario Tejedor
Soria

Segunda entrega de las fotos aéreas históricas de Soria y algunos de sus pueblos. Unas imágenes que muestran la evolución urbanística e incluso social de unos núcleos que hoy mantienen su esencia pero que han cambiado enormemente. En la primera serie se podían observar imágenes de una capital que, a simple vista, aún parecía un pueblo mediano; las primeras vistas desde el cielo de Numancia; Garray; o Almazán bañado por el Duero.

En esta nueva galería de fotografías aparece una Soria con La Dehesa todavía exenta de construcciones en la mayor parte de su perímetro, o una villa de Ágreda que ya destaca por su amplio casco urbano salpicado de patrimonio. Una ocasión para descubrir, aprender o simplemente 'jugar' a buscar dónde estaría la casa de cada cual.

Foto aérea de Soria en 1948

Foto aérea de Soria en 1948SERIE JESÚS TEJEDOR ANDRÉS - AHPSo 3590

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6810

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6810SERIE FRANCISCO PARRA - AHPSo 6523

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6814

Foto aérea de Ágreda. Paisajes Españoles nº 6814SERIE FRANCISCO PARRA - AHPSo 6524

Foto aérea de Soria 1920-1940

Foto aérea de Soria 1920-1940ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO - AHPSo 16171

Foto aérea de Soria 1920-1940

Foto aérea de Soria 1920-1940ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO - AHPSo 16203

Foto aérea de Soria 1920-1940

Foto aérea de Soria 1920-1940ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO - AHPSo 16205

Carretera Valonsadero

Carretera ValonsaderoCOLECCIÓN INÉS TUDELA - AHPSo 21475

Zona del río Duero en la antiguedad

Zona del río Duero en la antiguedadCOLECCIÓN INÉS TUDELA - AHPSo 21476

Vista aérea de la ciudad de Soria

Vista aérea de la ciudad de SoriaHDS

