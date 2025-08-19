Bomberos de la Diputación de Soria para proteger a la población entre Galicia y El Bierzo ante los incendios

Medios enviados por la Diputación de Soria al Bierzo para proteger a la población frente a los incendios.HDS

Soria sigue enviando medios materiales y humanos para proteger a la población ante los graves incendios forestales que afectan al oeste de España. La Diputación Provincial de Soria no ha sido ajena. Nueve profesionales y tres vehículos salieron en la noche del lunes hacia León para operar en la zona entre El Bierzo y Ourense.

Un equipo formado por ocho bomberos profesionales más el sargento se ha desplazado en la noche de ayer lunes a la frontera de Galicia con El Bierzo para colaborar en las labores de protección en el interfaz urbano forestal, con un camión nodriza de 11.000 litros del parque de Almazán, un camión de bomberos rural de 4.000 litros, y un vehículo todoterreno.

Estarán durante tres días trabajando en las zonas periurbanas para garantizar la seguridad de las poblaciones de la zona, hasta ser relevados por un segundo grupo de profesionales. El operativo no afecta al servicio de la provincia, que permanece cubierto al 100%.

Los bomberos profesionales de la Diputación de Soria partieron este lunes a las 22.00 horas para sumarse al operativo que trabaja en la zona limítrofe de Galicia y El Bierzo, donde se ha activado un dispositivo especial para reforzar la protección de las poblaciones situadas en el interfaz urbano forestal. . La labor de los bomberos de la Diputación se centra en las zonas periurbanas, con el objetivo de proteger la seguridad de los vecinos y minimizar el riesgo para las viviendas.

La estancia de este primer grupo tendrá una duración de tres días, para después ser relevados por otro equipo de bomberos profesionales, que ya se han ofrecido de forma voluntaria para participar en este segundo turno.

“La salida de este operativo no afecta a la cobertura de la provincia, que mantiene al 100% sus efectivos y servicios disponibles para atender cualquier incidencia que se produzca”, ha señalado el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien también ha explicado que los bomberos de la Diputación están coordinados a través de la Junta de Castilla y León, quienes les irán asignando zonas en función de las necesidades.