La cifra de teléfonos móviles se dispara y ya hay casi tantos como habitantes en Soria

Dice la inteligencia artificial, IA, que «sí, es posible vivir sin un teléfono móvil, aunque cada vez resulta más difícil debido a la creciente dependencia de la tecnología en la vida cotidiana». Y recopila lo que denomina ventajas y desventajas de hacerlo. Entre las primeras, mayor atención plena, reducción del estrés, enriquecimiento de las relaciones interpersonales y descubrimiento de nuevas formas de entretenimiento y aprendizaje. Entre las segundas, dificultad para acceder a servicios y trámites, también a información y noticias, posibles problemas de comunicación y probable sensación de aislamiento.

La sociedad soriana parece convencida de que pesan más los inconvenientes que los beneficios a la hora de alejarse de los teléfonos móviles. Así lo indican los datos que evidencian que ya existen en la provincia casi tantas líneas como habitantes. Suman ya 86.320 teléfonos móviles pospago, repartidos entre los 90.856 habitantes, prácticamente una línea por cabeza.

Las cifras no han parado de crecer desde hace años, según muestra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, en su sección de Telecomunicaciones y sector audiovisual, con datos actualizados a octubre de 2024. Como referencia, hace una década, en 2015, se contabilizaban 62.609 líneas de telefonía móvil pospago, un aumento por lo tanto de prácticamente el 40%.

Resulta significativo el salto registrado en los datos recogidos en 2022. Hasta entonces las líneas móvil crecían a un ritmo de unos 1.000 ó 1.500 al año, pero en ese ejercicio se dispararon con cerca de 6.000 más registradas. Parece como si en esos años nadie quisiera quedarse aislado. Una de las desventajas que resume la IA. Ese año se llegaron a más de 84.000, cifra récord que ya ha sido superada.

Unido a ello, el grado de penetración de móviles en la provincia es del 96,8%, el porcentaje de líneas por cada 100 habitantes. En 2015 era del 68,3%. El incremento es evidente.

Y mientras los sorianos se suben al carro de la modernidad y la tecnología, se van olvidando de la telefonía fija. La información que maneja la CNMC indica que sólo quedan en Soria 36.586 de estas líneas, lejos de las 40.815 de aquel 2015 ahora tan lejano. Este servicio cae a un ritmo vertiginoso de un millar menos cada ejercicio. Queda patente que los sorianos cada vez tienen menos interés en mantener el típico teléfono de la mesita del salón y optan por la movilidad, y eso a pesar de que en la provincia sigue habiendo zonas de sombra donde los teléfonos inteligentes han de buscar un pico a la salida del pueblo para lograr aquello de «pillar cobertura».

En lo que a internet se refiere, el avance tecnológico también ha hecho cambiar mucho los sistemas que se aplican. Las líneas de banda ancha por ADSL han dejado prácticamente de existir en favor de conexiones más modernas. De 18.400 de hace una década se ha pasado a apenas 1.536 recogidas en el último recuento. La conexión a internet que utiliza las líneas telefónicas existentes para transmitir datos, la tecnología ADSL, que significa Línea de Abonado Digital Asimétrica, permite la transmisión de datos a velocidades mayores que una conexión telefónica tradicional, aunque generalmente menores que las conexiones de fibra óptica.

Por eso la banda ancha FTTH, denominada fibra hasta el hogar, ha ido disparada. Utiliza fibra óptica para llevar internet de alta velocidad directamente a la casa del usuario, en lugar de utilizar cables de cobre. Esto permite velocidades de conexión mucho mayores y una mayor fiabilidad en comparación con las tecnologías más antiguas como ADSL. En el año 2013 apenas se contabilizaban 121 de estas líneas en la provincia. Ya suman 26.450. El incremento por lo tanto es exponencial, una circunstancia lógica de adaptación a las últimas tecnologías disponibles.

De la banda ancha HFC, o Híbrido de Fibra Coaxial, hay 2.100 líneas, con escasas variaciones. Una tecnología de red que combina fibra óptica y cable coaxial, la primera para la transmisión de datos a largas distancias y el segundo para la distribución local a los hogares. Esta tecnología permite ofrecer servicios de televisión por cable, internet y telefonía. Asimismo, las líneas de banda ancha fija han crecido hasta las 32.900 unas 10.000 más en una década.