Siete días incomunicados: "es una vergüenza que el Gobierno tenga abandonados a los pueblos de Soria"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El episodio de falta de cobertura e incomunicación en varios pueblos de Soria llega a Madrid, concretamente al Congreso de los Diputados. La situación avanzada por este medio se han plantado este miércoles en la Cámara Baja para exigir soluciones a las deficiencias en las telecomunicaciones en la provincia.

El PP exige en el Congreso explicaciones urgentes por los apagones de cobertura en la comarca de Tiermes y por la falta de avances reales del Plan UNICO en Soria. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno tras el grave episodio de incomunicación que ha dejado sin cobertura de telefonía móvil ni acceso a internet a trece pueblos de la provincia de Soria durante más de una semana.

Los municipios afectados son: Liceras, La Riba de Escalote, Rebollo de Duero, Torresuso, Noviales, Abanco, Fuentecambrón, Pedro, Ligos, Paones, Arenillas, La Miñosa y Carrascosa de Abajo. “Es absolutamente inaceptable y una auténtica vergüenza que en pleno 2025 haya pueblos que puedan estar siete días incomunicados sin que el Gobierno haga nada”, ha denunciado el diputado soriano del PP, Tomás Cabezón.

“No hablamos de un fallo puntual: hablamos de un abandono estructural del medio rural, de una dejación institucional total y de una pasividad insultante ante los vecinos y alcaldes que han tenido que alzar la voz solos. Ni la Subdelegación del Gobierno ha actuado, ni el Ministerio ha dado respuesta, ni las operadoras han sido exigidas como corresponde”, ha añadido Cabezón.

El PP exige saber cuántos municipios de la provincia han sufrido cortes de este tipo en los últimos años, qué actuaciones se han tomado para resolverlos y qué mecanismos tiene el Gobierno para garantizar que no vuelvan a repetirse. También se exige transparencia respecto a las obligaciones de las operadoras, los protocolos de actuación y las posibles sanciones ante fallos reiterados en el servicio.

En paralelo, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado otra batería de preguntas sobre la falta de ejecución real del Plan UNICO en la provincia de Soria, tras los compromisos reiterados del Gobierno de conectar con fibra óptica a todos los municipios antes de 2025. Según lo anunciado en la última convocatoria, 135 municipios sorianos están incluidos, pero muchos ayuntamientos no han recibido ni una notificación, ni una solicitud de licencia, ni la visita de un técnico.

“Nos prometieron que todos los pueblos tendrían fibra antes de 2025. La realidad es que ni siquiera han comenzado los trabajos en muchos casos, y lo que es peor: los alcaldes no tienen ninguna información”, denuncia Cabezón.

El PP exige al Gobierno que remita un listado por municipio con el estado real del despliegue, aclare si alguna empresa adjudicataria ha renunciado o dejado sin ejecutar sus proyectos, y explique qué ejecución presupuestaria se ha producido por proyecto y por anualidad.

“Desde el PP nos comprometimos a llevar al Congreso los temas que importan a nuestros vecinos, y lo estamos cumpliendo. Vamos a seguir denunciando el abandono institucional de los pueblos de Soria y exigiendo soluciones donde otros callan o se cruzan de brazos”, ha afirmado Tomás Cabezón.

“Nuestro compromiso es con los pueblos, con sus vecinos y con sus alcaldes. Ellos dan la cara cada día sin medios y sin respuesta del Gobierno. Y desde las instituciones, nosotros también la damos por ellos”, ha concluido.

Desde el PP se exige al Ejecutivo que deje de hacer anuncios y empiece a cumplir de verdad con el medio rural, porque lo que está en juego no es solo la conectividad, sino la igualdad de derechos, la cohesión territorial y la dignidad de quienes han decidido vivir y trabajar en los pueblos.