Comienzan las obras para ampliar el centro de Formación Profesional de La Merced

Las obras de ampliación del Centro de Formación Profesional La Merced arrancan con un horizonte de 20 meses de intervención para ampliar las instalaciones. Las máquinas ya han levantado el firme y eliminado el acceso principal, aunque existe otro posterior que puede utilizarse si finalmente se compatibilizan las clases con las obras. Por el momento, ya está decidido que cierre sus puertas la residencia del mismo nombre, de titularidad de la Junta de Castilla y León y gestionada por la Fundación Duques de Soria.

Desde el centro ya comenzaron en julio los preparativos de las obras y se procedió también a cortar el arbolado. En estos días se acomete ya la demolición del acceso principal.

La Junta y el adjudicatario de los trabajos Hermanos Rubio Grupo Constructor Herce formalizaron el contrato valorado en 8,1 millones, y la empresa dispone de 20 meses de plazo para la ejecución de la ampliación. Supondrá un incremento de 120 plazas, de manera que el inmueble podrá albergar los ciclos formativos correspondientes a la familia de Administración y Gestión, que actualmente se imparten en el IES Virgen del Espino, en concreto el Grado Medio de Gestión Administrativa y el Superior de Administración y Finanzas. Está prevista la puesta en funcionamiento en el inicio del curso escolar 2027-2028.

El nuevo centro contará con una superficie construida de 3.254,17 metros cuadrados con cuatro plantas y ocupará el espacio del gimnasio que se demolerá y parte del resto de la parcela, teniendo en cuenta la necesidad de mantener el funcionamiento del centro durante las obras. Además, se conectará con el actual edificio, permitiendo el funcionamiento como un único inmueble; para favorecer su anexión se reubicarán espacios, tanto interiores como exteriores.

Los espacios previstos en esta ampliación son tres aulas polivalentes, un aula de administración y gestión y taller administrativo para la familia de Administración y Gestión. En la parte que ocupará Hostelería y Turismo habrá dos aulas polivalentes, un aula de agencias/información turística, un taller de pastelería y repostería y un taller de restaurante y bar. Finalmente, se construirán dos aulas polivalentes, planta de elaboración de productos alimenticios, laboratorio de análisis de alimentos y almacén para dar servicios a las enseñanzas relacionadas con las Industrias Alimentarias.

Dentro de los espacios comunes destaca la sala de empresas, el aula profesional de emprendimiento, biblioteca, aseos, vestuarios de profesores, almacén y cuartos de limpieza, basura, contadores y telecomunicaciones. En el exterior se construirán porches en patios, estacionamiento para bicicletas y espacios de juegos, estancia y ajardinamiento.