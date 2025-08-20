UGT culpa a la Junta de "falta de organización" en los incendios de Castilla y León

Ignacio Mialdea, secretario general de UGT Servicios Públicos de Soria; Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, y Rodrigo Martín, responsable de UGT del operativo incendios en Castilla y León.M.H.

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

UGT denuncia la falta de personal de extinción de incendios forestales en cada una de las provincias de Castilla y León, y las condiciones laborales que tienen que soportar los trabajadores.

Solo en Soria, hasta hace pocos días, justo antes del inicio de esta acumulación de incendios, se contabilizaban 18 puestos sin cubrir de los comprometidos por la Junta entre dotación de autobombas (Charlies) y vigilantes de incendios.

Los responsables de UGT Ignacio Mialdea, secretario general de UGT Servicios Públicos de Soria; Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, y Rodrigo Martín, responsable de UGT del operativo incendios en Castilla y León lanzaron las reivindicaciones principales de UGT Servicios Públicos hoy en Soria en relación con el dispositivo de incendios forestales de Castilla y León, lamentando el fallecimiento del conductor de autobomba de Bayubas de Abajo en los incendios de León, trasladando "profundo dolor y solidaridad".

Para empezar, reconocimiento oficial de la categoría profesional de Bombero Forestal en Castilla y León, en igualdad con otras comunidades autónomas. "Exigimos la aplicación de la Ley Básica de Bomberos Forestales", recalcaron sobre la norma aprobada por el Gobierno y que tienen que desarrollar las comunidades autónomas.

Reclaman una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales, contratos estables durante los 12 meses del año, garantizando empleo fijo y operativo completo durante todo el año, tal como firmó la Junta de Castilla y León en septiembre de 2022, en el último acuerdo de diálogo social, acuerdo que finaliza este año.

Desde UGT piden una actualización urgente del Plan INFOCAL y del decreto de guardias, "adaptándolos a la realidad actual del monte y del cambio climático". Así como formación adecuada y continua para todo el personal, "como elemento esencial de prevención y seguridad, no podemos permitir que los trabajadores acudan a un incendio con 16 horas de formación, en su mayoría teóricas", indicó Pérez Urueña.

Insisten en exigir salarios dignos y acordes a la responsabilidad y riesgo del trabajo que realizan, y a la categoría profesional (bomberos forestales) que realmente desarrollan. Un refuerzo de la prevención y gestión integral de los incendios forestales, no solo de la extinción, y recursos públicos suficientes y bien coordinados, "evitando la dispersión entre distintas empresas privadas y garantizando una gestión eficaz desde lo público".

"La falta de medios denunciada ralentiza las labores de extinción, obliga a un esfuerzo de los pocos trabajadores que en algunos casos supera las 20 horas en trabajos de extinción, que se ve agravada por una desorganización manifiesta en el avituallamiento y descanso del personal implicado en los incendios", insistieron desde UGT, que hace "máximo responsable" de esta situación a la Junta de Castilla y León por su "falta de organización, falta de recursos humanos y materiales y por las políticas contrarias al cumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales, que se niega a desarrollar y que solicitamos que cumpla ya".

Como parte fundamental del operativo, UGT exige "la contratación plena de trabajadores de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales 100% públicos".