Consternación en Bayubas por la muerte de un vecino bombero forestal

Consternación en la localidad de Bayubas de Abajo por el fallecimiento en la noche del domingo de uno de sus vecinos en las tareas de extinción del fuego en la localidad leonesa de Espinoso de Compludo, hasta donde fue movilizado junto a otros 21 compañeros para tratar de acabar con el incendio forestal. Sufrió un accidente con la autobomba que conducía y el vehículo se despeñó en una pista forestal con una fuerte pendiente. Se aproximó al talud, volcó y cayó por un terraplén, causando también heridas a su acompañante, el manguerista, también de la base de Bayubas de Abajo, que este lunes ya pudo recibir el alta tras permanecer durante la noche en el Hospital del Bierzo.

«Todos los sentimos muchísimo. Él era de Ourense pero vivía en el barrio de La Estación y llevaba 30 años aquí, conduciendo la motobomba de Bayubas de Abajo y era un gran conocedor del monte», explicó el teniente de alcalde de la localidad soriana, Javier Sancho, además amigo personal del fallecido, con quien compartía, como voluntario, tareas frente al fuego. «Era un gran profesional, se sabía todo, lo que había que hacer en cada momento», matizó el teniente de alcalde, quien señaló que el pueblo quiere rendirle homenaje, además de ondear las banderas a media asta en el Consistorio, quizá una placa en el centro forestal para recordarle siempre, además de una concentración para guardar unos minutos de silencio en su memoria. «Cuando vuelvan los compañeros lo haremos», avanzó el responsable municipal. Las banderas de la Diputación también se encontraban este lunes a media asta en señal de duelo.

El fallecido, cuyo nombre pidió expresamente la familia que no fuera publicado, tenía 57 años y un largo historial en la lucha contra los incendios. «Aquí hay conatos casi todos los días y además le mandaban de apoyo con su motobomba a muchos otros sitios», comentó Sancho. Eso es lo que ocurrió esta vez.

Formaba parte del Operativo Infocal que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera. Trabajador de la Junta de Castilla y León, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, como oficial de montes-conductor maquinista de autobomba, se encargaba de la ubicada en Bayubas de Abajo desde julio de 2010.

El convoy de apoyo del que era integrante partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, según informó la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, quien añadió que este lunes se estaba organizando el regreso del grupo para que se produjera a lo largo del día, al tiempo que trasladó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido.

Por otro lado, el peón que resultó herido leve y trasladado al Hospital El Bierzo, también de la base de Bayubas de Abajo y residente en Soria, aunque natural de Cádiz, salió este lunes del hospital. Según indicó el teniente alcalde de Bayubas, Alex, de 30 años, que hacía tareas de manguerista, habría saltado del vehículo antes de despeñarse por lo que no sufrió heridas de gravedad.

Según indicaron desde Bayubas de Abajo, estaba previsto que partiera hacia León el Romeo de Bayubas de Abajo, una cuadrilla terrestre. «Estos fuegos no los apaga nadie, se apagarán solos», reconoció, sobre los incendios que asolan el oeste de España, Sancho, con larga experiencia como voluntario en incendios y que había compartido con el fallecido esfuerzos en la extinción en numerosas ocasiones. Se refirió al caso concreto de la provincia de Soria, con una intervención muy activa de los vecinos, «que lo apagan antes de que llegue ayuda. Nosotros aquí vivimos del monte», concluyó, lamentando que se pongan trabas cuando se trata, por ejemplo, de limpiar cortafuegos, atendiendo a criterios «ecologistas».

Por su parte, UGT, que envió el pésame a familiares, amigos y compañeros del trabajador, exige una «exhaustiva» investigación sobre lo ocurrido y señala que el vehículo siniestrado «tenía más de 20 años». Así lo aseveró Carlos Arenas, vicesecretario de la UGT Servicios Públicos de Castilla y León y responsable de la negociación con la Junta, señalando que «a pesar de que hay vehículos muy nuevos, el vehículo en el que se ha ocasionado el accidente tenía más de 20 años. Se trataba de un porta-implementos, sólo preparado para carreteras o pistas, pero desde luego no son aptos para circular por mitad del monte». Además, incidió en que «éstas son las consecuencias de una nefasta organización en el sistema de coordinación del operativo. No es posible que los Charlys (motobombas) y las cuadrillas que vienen de otras provincias ya no vayan en convoy y que les envíen solos a circular por el monte, por la noche, en mitad del humo, sin saber ni hacia dónde deben dirigirse ni qué deben hacer exactamente».

Por eso, para UGT, esta decisión es negligente y «supone enviar a estos trabajadores, por muy cualificados que estén, a un matadero y, en muchas ocasiones tras más de 20 horas seguidas de trabajo».

En la Sierra de la Culebra

Desde el sindicato destacan que tanto el trabajador herido como el fallecido «han sido unos grandes compañeros que tenían a sus espaldas muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo y mucha experiencia» y que «aún se les recuerda en la Sierra de la Culebra donde también realizaron esfuerzos titánicos en pro de la extinción de aquellos incendios».

Igualmente, el sindicato CC OO se sumó a las condolencias por el accidente que costó la vida del conductor en el incendio de Espinoso de Compludo. La secretaria general de CC OO Soria, María Enciso, además de lamentar la pérdida del trabajador y desear la pronta recuperación del herido, advirtió de que estas desgracias «podrían evitarse si la Junta de Castilla y León contara con rigurosos planes de prevención y extinción de incendios».