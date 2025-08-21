UGT pone a Soria de ejemplo frente al fuego: «Otros deben venir a aprender»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

«Soria tiene un sistema que está funcionando», destacan desde el sindicato UGT, que pone a la provincia como ejemplo en la gestión de las masas forestales y por tanto en la prevención de los incendios que, lamentablemente, están asolando el oeste de la Comunidad Autónoma. «Aquí hay arraigo» al territorio, recalcó el responsable de UGT del operativo de incendios en Castilla y León, Rodrigo Martín, que ayer acudió a Soria para trasladar sus condolencias por la muerte del conductor de la autobomba de Bayubas de Abajo el pasado domingo en los incendios de León.

«En Soria hay aserraderos, aprovechamientos micológicos..., la clave de que aquí no pase lo que en otros territorios», manifestó en referencia a los terribles fuegos declarados los pasados días. «De otras provincias tienen que venir a aprender a Soria», enfatizó sobre la necesidad de «activar el medio rural», porque «de lo que vives, se cuida».

Martín puso de relieve que lo ocurrido estos días «no es más que el tráiler de la película», augurando que en el futuro los incendios serán de mayor envergadura y es necesario ponerle freno. «La palabra clave es gestión», enfatizó, y aseguró que los operativos han de estar dimensionados a las necesidades, algo por lo que recriminó a la Junta. UGT culpa al Gobierno autonómico de «falta de organización» a la hora de afrontar los incendios, también de recursos humanos y materiales.

Por su parte, el secretario regional de Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, recalcó la necesidad del reconocimiento de la categoría profesional de bombero forestal para los profesionales como el vecino de Bayubas de Abajo fallecido, a lo que, aseguró se niega la Junta. «Los bomberos forestales no existen en Castilla y León porque la Junta se ha negado a reconocer la categoría», indicó Urueña, quien habló de la importancia de este paso por lo que implica de formación continuada y de reconocimiento de enfermedades profesionales.

Desde UGT insistieron en la importancia de «prevención, vigilancia y extinción», y exigieron a la Junta que contrate trabajadores «100% públicos» y que desarrolle la Ley de Bomberos Forestales aprobada por el Gobierno y que han de adaptar las Comunidades.

UGT denuncia la falta de personal de extinción de incendios forestales en cada una de las provincias de Castilla y León, y las condiciones laborales que tienen que soportar los trabajadores. Denuncian que la actuación contra el fuego es mixta y se emplea a empresas privadas. «Es como un reino de taifas en cada provincia» que deriva en un «caos» cuando se trabaja con otras Comunidades.

Solo en Soria, hasta hace pocos días, justo antes del inicio de esta acumulación de incendios, se contabilizaban 18 puestos sin cubrir de los comprometidos por la Junta entre dotación de autobombas (Charlies) y vigilantes de incendios. El secretario de Servicios Públicos de UGT en Soria, Ignacio Mialdea, puso de manifiesto «las condiciones precarias», al tiempo que trasladó «el más profundo dolor y solidaridad» por el compañero fallecido el domingo en León.

El sindicato reclama una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del operativo de extinción de incendios forestales, contratos estables durante los 12 meses del año, garantizando empleo fijo y operativo completo durante todo el año, tal como firmó la Junta de Castilla y León en septiembre de 2022, en el último acuerdo de diálogo social, acuerdo que finaliza este año.

Desde UGT piden una actualización urgente del Plan INFOCAL y del decreto de guardias, «adaptándolos a la realidad actual del monte y del cambio climático». Así como formación adecuada y continua para todo el personal, «como elemento esencial de prevención y seguridad, no podemos permitir que los trabajadores acudan a un incendio con 16 horas de formación, en su mayoría teóricas», indicó Pérez Urueña.

Insisten en exigir salarios dignos y acordes a la responsabilidad y riesgo del trabajo que realizan, y a la categoría profesional (bomberos forestales) que realmente desarrollan. Un refuerzo de la prevención y gestión integral de los incendios forestales, no solo de la extinción, y recursos públicos suficientes y bien coordinados, «evitan0do la dispersión entre distintas empresas privadas y garantizando una gestión eficaz desde lo público».

«La falta de medios denunciada ralentiza las labores de extinción, obliga a un esfuerzo de los pocos trabajadores que en algunos casos supera las 20 horas en trabajos de extinción, que se ve agravada por una desorganización manifiesta en el avituallamiento y descanso del personal implicado en los incendios», insistieron desde UGT, que hace «máximo responsable» de esta situación a la Junta de Castilla y León por su «falta de organización, falta de recursos humanos y materiales y por las políticas contrarias al cumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales, que se niega a desarrollar y que solicitamos que cumpla ya».

Por su parte, el sindicato CSIF manifestó su «doloroso» adiós al trabajador forestal de Bayubas de Abajo que ayer fue enterrado en Soria, rodeado de numerosos familiares, amigos, representantes institucionales o sindicales. «Estaremos en deuda contigo siempre, Nacho», afirmó el sindicato, añadiendo que «su muerte no va a quedar en el olvido».