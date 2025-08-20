Concentración en memoria del fallecido en un incendio en León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Decenas de personas se han concentrado en la puerta de la Delegación Territorial de la Junta en Soria en memoria del conductor de la motobomba de Bayubas de Abajo fallecido en un accidente cuando salía de luchar contra las llamas en un incendio forestal el León. La concentración había sido programada por CGT.

Se trata del primero de los homenajes previstos tras el suceso en el que perdió la vida un "oficial de montes - conductor maquinista de autobomba" de 57 años, natural de Ourense pero radicado en Soria desde hace 30 años. Compañeros y Ayuntamiento de Bayubas también trasladaron su intención de realizar actos en su recuerdo.

Los hechos tuvieron lugar a última hora del domingo cuando salía de intervenir en el incendio de Llamas de Cabrera, León. La motobomba que conducía cayó por un terraplén en el término de Espinoso de Compludo, causando el fallecimiento y heridas a su acompañante, bombero forestal con categoría de peón de 30 años. Fue trasladado al hospital del Bierzo, donde recibió el alta el lunes por la mañana.

Formaban parte del convoy soriano desplazado dentro del operativo Infocal de la Junta. Además de estos medios, desde la provincia de Soria se han sumado a la lucha contra estos grandes incendios forestales profesionales y medios materiales de la BRIF de Lubia, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital.