Copiso comercializa el 40% del cereal de Soria y marca su mejor registro

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La cooperativa Copiso, la que es la empresa de mayor facturación de la provincia con más de 300 millones de euros en 2024, se consolida también como referente en la venta de cereales en Soria, ya que esta campaña comercializará 280.000 toneladas, lo que supone ya casi el 40% de todo lo cosechado en la provincia, 758.000 toneladas, según los datos ofrecidos en la última comisión provincial de estadística agraria. Se trata del mayor volumen registrado por Copiso hasta la fecha, de modo que marca este año un nuevo récord de cifras, dado que en 2024 registró dos hitos: el de los 300 millones de facturación y el millón de cerdos comercializados.

Es más, por ahora ha recogido más de 135.000 toneladas de cereales de buena calidad de sus socios, en la actualidad 1.356, lo que le permite a la cooperativa afrontar con tranquilidad la campaña cerealista de 2025, que son más de las 130.000 toneladas del año 2021, que fue hasta el momento el año de mayores ventas, cuando comercializó casi 260.000 toneladas. En 2024, a estas alturas, los socios habían aportado unas 108.000 toneladas, y Copiso sacó al mercado 217.310 toneladas, duplicando a su vez la cantidad de la cosecha anterior, que fue desastrosa por la sequía.

Así, Copiso calcula que esta campaña comercializará unas 280.000 toneladas, de modo que tendrá cubiertas todas sus necesidades y demandas propias para la elaboración de piensos, y aún tendrá capacidad para vender el cereal excedentario. Y es que el año pasado fabricó 281.467 toneladas en su planta de Valcorba, con un incremento de 15.533 toneladas (un 5,84% más) respecto a la campaña anterior. Además, desde otras fábricas se suministraron otros 133.064 toneladas, lo que dejó en 2024 un total de 414.531 toneladas de pienso para todo el grupo de Copiso.

Con estas cifras Copiso refuerza su posicionamiento en el sector agrícola, ya que va a comercializar este año alrededor del 40% de la recolección de cereal de la provincia de Soria. Precisamente en la última asamblea de socios se marcó como retos la posibilidad de alcanzar las 300.000 toneladas de cereales, de modo que está a un paso de conseguirlo.

Sí que reconocen desde la cooperativa que los calores de junio y las granizadas de julio han hecho mella en una cosecha que podía haber sido extraordinaria. Pese a todo, la producción va a estar casi a nivel del año de récord de 2021. El director gerente, Pascual López, califica de «bueno» el grano que han cosechado los socios de Copiso esta campaña, y que garantiza un pienso de calidad para su producción porcina. Aunque ha mermado algo el valor específico, las características son «satisfactorias»: un punto por debajo en proteína y más almidón en el trigo y cebada.

Copiso es de lejos la empresa de mayor facturación de la provincia. El año pasado superó por primera vez los 300 millones de euros, y se quedó con unos fondos propios de casi 70 millones con una actividad que sigue creciendo, alcanzando asimismo en 2024 el objetivo de llegar al millón de cerdos comercializados.

«Copiso es de lejos la cooperativa ganadera más grande de España», tal y como recordó en la última asamblea el director gerente, Pascual López, y «por la actividad propia de Copiso, que no de los socios, ha ido creciendo también en este sentido, por lo que si nos medimos en eficiencia con respecto a otras empresas del sector ganadero estamos en la media alta de costes y de márgenes».

Cabe recordar que Copiso también mantiene su compromiso con el empleo en la provincia, con una plantilla a diciembre de 2024 de 156 empleados, 6 más que un año antes. Una cifra que hay que tener en cuenta por su efecto multiplicador, con cientos de empleos indirectos más que genera la actividad del grupo.