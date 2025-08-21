Soria, en el 'top ten' de temperaturas mínimas del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Soria se ha vuelto a colar en el 'top ten' de las temperaturas más bajas del país hoy jueves, según los datos publicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata de un pueblo que está siendo 'habitual' en esta escala de mínimas del verano, pero también en invierno.

Ucero ha registrado 5,7 grados a las 8.00 horas, tal y como indican los datos de la Aemet, y se queda en el décimo puesto de las mínimas de todo el territorio nacional. Pero además ocupa el cuarto puesto de las temperaturas más bajas de Castilla y León, sólo por detrás de Puerto del Pico, en Ávila, donde a las 7.20 horas los termómetros marcaban 3,9 grados, 5,5 grados en Sanabria a las 8.00 horas y 5,6 grados en Cuéllar, Segovia a las 7.50 horas.

También entre los cinco pueblos más fríos de Castilla y León se cuela otro soriano: Morón de Almazán, que ha registrado 6,1 grados a las 6.40 horas.

Para hoy jueves se esperan cielos nubosos, con temperaturas suaves, entre los 23 grados de máximas y los nueve de mínimas, y con probabilidad de lluvias en la mitad del día. Vientos del norte con rachas de 20 kilómetros por hora.