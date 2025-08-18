La Aemet prevé una fuerte bajada de las temperaturas tras un lunes con tres puntos de Soria en el 'top 5' autonómico de calor

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Se acaban las olas de calor, al menos por el momento. De hecho, la previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para lo que resta de semana prevé momentos otoñales. Las temperaturas tanto máximas como mínimas van a bajar sensiblemente en los próximos días. La lluvia puede aparecer de forma puntual. Eso sí, este lunes tres puntos de Soria han entrado entre los más cálidos de Castilla y León, lo cual no suele ser habitual.

El pueblo más cálido de la Comunidad ha sido Candeleda, en Ávila, con 36 grados. Le han seguido Morón de Almazán (34,7), Almazul (34,4) y Soria ciudad (34,3), con valores no especialmente altos pero sí llamativos por destacar entre el resto de Castilla y León, que si suelen aparecer en los listados es por frío.

Respecto a las previsiones, el cambio que ya se dejó sentir el lunes será más intenso en la jornada del martes. En numerosos puntos las temperaturas máximas previstas por la Aemet ya no llegan a 30 grados, aunque zonas como Almazán o Medinaceli aún rozarán la cifra. Las probabilidades de lluvia a primera hora de la tarde llegan al 70% en Soria o 75% en San Pedro Manrique, pero en San Esteban de Gormaz son del 0%. Las mínimas, de 13 grados.

Más fresco para el miércoles, donde las máximas caen otros cuatro grados y ahí sí, los 30 quedarán ya lejos de forma generalizada. De llover, poco a primera hora. Las mínimas en descenso pero más ligero.

El jueves la Aemet preludia las temperaturas máximas más bajas de la semana. Con 24 grados en la capital o 22 en Covaleda, los calores del puente de agosto quedarán a bastante distancia. Las mínimas siguen en descenso y de llover lo hará de forma leve y en zonas concretas.

No obstante, las cifras más bajas de la semana vienen de las mínimas de viernes y sábado: 7 y 8 grados en Soria ciudad, hasta 4 en San Pedro Manrique, 7 y 8 en Duruelo de la Sierra, 8 en ambos días para El Burgo de Osma...