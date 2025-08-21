Aprobado el control arqueológico de la recuperación de la muralla en la calle Alberca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La recuperación de la muralla de Soria a la altura de la calle Alberca ya tiene aprobado el control arqueológico que acompañará a las obras. Cabe recordar que el paño estaba oculto tras un edificio abandonado, ya demolido.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, reunida en la mañana de este jueves bajo la presidencia de la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Fernández, ha autorizado el control arqueológico vinculado a la intervención en el tramo de la muralla de Soria de la calle Alberca, número 1, que promueve el Ayuntamiento de la capital, con el objetivo de proteger sus restos tras la demolición del antiguo reformatorio.

La muralla de Soria tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) por aplicación del Decreto de 22 de abril de 1949, referido a todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la disposición adicional segunda de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Comisión, en sesión ordinaria celebrada el 29 de mayo de 2025, en relación con la solicitud de autorización para intervención en la muralla de Soria, en el tramo situado en la calle Alberca, número 1, acordó darse por enterada del informe del proceso de demolición, instar al Ayuntamiento de Soria a realizar una declaración de emergencia para poder llevar a cabo, con la mayor premura, todas las actuaciones oportunas al objeto de asegurar la integridad y estabilidad de la muralla y el palacio, indicando, entre otros extremos, la necesidad de contemplar actuaciones arqueológicas y de estudio, consolidación y restauración de los restos de la muralla, debiendo contar estas intervenciones con el oportuno control arqueológico para permitir documentar su estado.

La propuesta de intervención que se ha autorizado consiste en el control arqueológico del desescombro de la zona central del solar, cuyas edificaciones ya han sido derruidas, y de la demolición de las estructuras de la zona sur y norte, que aún se conservan en pie, con el fin de documentar los paramentos de la muralla que se descubran, empleando, para ello, medios manuales en las zonas que comprometan la estabilidad e integridad de la muralla.

La Comisión recuerda que todo proceso de derribo próximo a la muralla deberá efectuarse de forma manual.

Modificación en la reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga

La Comisión ha autorizado, con prescripciones, la modificación de fábricas del proyecto de ejecución fase I de reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘RENACERE’, promovido por el Ayuntamiento de Berlanga de Duero.

El inmueble objeto de intervención fue declarado BIC, con la categoría de monumento, el 4 de diciembre de 1980, y se encuentra ubicado en el Conjunto Histórico de Berlanga de Duero, que no cuenta con Plan Especial de Protección.

La modificación en los acabados consiste en la sustitución del revestimiento de piedra por un mortero de cal, tanto en su lado interior como exterior, y se propone una solución de muro capuchino con enlazado de bandas de bloques de termoarcilla.

La Comisión ha acordado reiterar el acuerdo adoptado el pasado mes de enero, en el que se autorizó el proyecto de derribo del pabellón cine-taller del Palacio de los Marqueses de Berlanga, recordando que cualquier retirada o desmontaje de elementos o restos del palacio se deberá comunicar, de forma previa, al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte para valorar su oportunidad.

También se deberá comunicar al Servicio Territorial, que acordará la tonalidad más oportuna, el resultado de las pruebas que se realicen en relación con los diferentes colores de acabado de los revocos exteriores.

Por último, se recuerda que, con el objeto de dar unidad al conjunto, las ventanas de la última planta han de tener el mismo tamaño en las dos fases planificadas, tal y como acordó la Comisión en su reunión del mes de enero de 2025.