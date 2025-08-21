Dos falsas alarmas por incendios en Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria sigue evitando los incendios forestales, pero se mantiene alerta. Prueba de ello ha sido la jornada de este jueves 21 de agosto hasta las 19.30 horas. El sistema de información en tiempo real Inforcyl ha registrado dos avisos que han resultado ser falsas alarmas, pero en ambos casos han acudido medios por si acaso.

El primer suceso ha tenido lugar a las 9.39 horas en Bayubas de Abajo, junto a la carretera hacia Bayubas de Arriba. Tras el aviso se han desplazado un agente medioambiental y una autobomba hasta comprobar que no había peligro.

El asegundo aviso por incendio ha llegado a las 16.36 horas desde Villasayas, no muy lejos del la CL-101. En este caso un agente medioambiental, una cuadrilla de tierra y una autobomba se han encargado de atender la alerta, finalmente falsa alarma.