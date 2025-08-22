Este pueblo de Soria repite entre las mínimas del país

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Por segundo día consecutivo este pueblo de Soria ha vuelto a colarse en el 'top ten' de las temperaturas mínimas del país, con 5,7 grados a las 7.30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ucero repite mínima en la mañana de este viernes, dado que el día anterior había registrado 5,7 grados pero a las 8.00 horas. Así, hoy viernes se coloca en octavo puesto entre las temperaturas más bajas del país y en tercer lugar de Castilla y León, con Puerto del Pico en Ávila y Palacios de la Sierra en Burgos por delante, donde los termómetros han marcado 4,2 y 5,3 grados, respectivamente.

Para hoy se esperan en la provincia de Soria cielos despejados y máximas de 27 grados y mínimas de ocho grados, según las previsiones de Aemet.

Así lo recoge la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este 22 de agosto, jornada para la que se prevé tiempo estable en buena parte del país, pero se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en Baleares.

Las temperaturas máximas subirán, excepto en el área mediterránea y Gran Canaria, donde descenderán. Superarán los 34 grados en las depresiones del sudoeste y localmente en el Miño y el Segura. Los registros de las mínimas también irán en aumento en buena parte de la vertiente atlántica, en descenso en el alto Ebro y pocos cambios en el resto. Así, no bajarán de 20 grados en el área mediterránea, depresiones del sudoeste y Canarias, aunque capitales de provincia como León y Soria bajarán de los 10 grados. Por el contrario en ciudades como Sevilla y Badajoz superarán los 35.