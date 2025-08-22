El 'milagro' de Mulán, la perra perdida desde hace 20 días vuelve a casa
El animal huyó de Villaverde asustado por el ruido de unos petardos y ha sido localizada en la zona de tableros Losán tras casi tres semanas de búsqueda
Mulán, una pequeña perra desaparecida el 1 de agosto y buscada sin descanso por su familia, vuelve a casa. Tras 20 días de preocupación e incertidumbre, fue localizada por la zona de Tableros Losan y ya puede volver con sus humanos.
La perra fue vista por última vez el domingo 1 de agosto en la zona de Villaverde del Monte, de donde huyó asustada por unos petardos. Se trata de un can de pequeño tamaño, blanco con manchas negras en las orejas y la zona de los ojos. Tiene nueve años y está esterilizada.
"Cualquier ayuda o información es esencial", explicaban sus dueños, muy activos en redes sociales en estos días para tratar de localizarla. Al final, a pesar del tiempo transcurrido, del abundante tráfico de estas fechas y del fuerte calor de algunas de estas jornadas, Mulán vuelve a casa.